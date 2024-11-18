Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc

A. Mục đích chính của công việc:

Kiểm soát chứng từ và chăm sóc khách hàng.

B. Chi tiết công việc:

1.Phối hợp với bộ phận chứng từ và nhân viên kho.

-Nhận kế hoạch, chứng từ từ khách hàng, xác minh số liệu nhập xuất.

-Thông báo và cung cấp các chứng từ cần thiết cho bộ phận làm hàng kịp thời và chính xác

-Làm việc theo kế hoạch được giao, theo các tiêu chuẩn công việc, nội quy lao động và quy định về an toàn.

2.Lưu trữ chứng từ và báo cáo:

-Các chứng từ liên quan đến hoạt động kho được phát hành hợp lệ và lưu giữ đầy đủ, đúng quy trình

-Truy xuất, tổng hợp và phân tích dữ liệu, thiết lập báo cáo cho chủ hàng và Trưởng nhóm theo yêu cầu định kỳ và đột xuất.

Yêu Cầu Công Việc

1.Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

2.Có từ 2 năm kinh nghiệm hoạt động kho và có ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

3.Có kinh nghiệm Xuất nhập hàng

Quyền Lợi

1.Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

2.Được hưởng quyền lợi Bảo hiểm tai nạn lao động 8/24

3.Phụ cấp xăng xe & cơm trưa

4. Có thưởng tháng 13

5. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.