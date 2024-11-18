Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Mục đích chính của công việc:
Kiểm soát chứng từ và chăm sóc khách hàng.
B. Chi tiết công việc:
1.Phối hợp với bộ phận chứng từ và nhân viên kho.
-Nhận kế hoạch, chứng từ từ khách hàng, xác minh số liệu nhập xuất.
-Thông báo và cung cấp các chứng từ cần thiết cho bộ phận làm hàng kịp thời và chính xác
-Làm việc theo kế hoạch được giao, theo các tiêu chuẩn công việc, nội quy lao động và quy định về an toàn.
2.Lưu trữ chứng từ và báo cáo:
-Các chứng từ liên quan đến hoạt động kho được phát hành hợp lệ và lưu giữ đầy đủ, đúng quy trình
-Truy xuất, tổng hợp và phân tích dữ liệu, thiết lập báo cáo cho chủ hàng và Trưởng nhóm theo yêu cầu định kỳ và đột xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
2.Có từ 2 năm kinh nghiệm hoạt động kho và có ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
3.Có kinh nghiệm Xuất nhập hàng

Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1.Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
2.Được hưởng quyền lợi Bảo hiểm tai nạn lao động 8/24
3.Phụ cấp xăng xe & cơm trưa
4. Có thưởng tháng 13
5. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: P.805, tòa nhà HITC, 239 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

