Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH Sản xuất TMVN làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sản xuất TMVN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH Sản xuất TMVN

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại Công ty TNHH Sản xuất TMVN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Công ty TNHH Sản xuất TMVN, Đồng Sơn, Nam Trực, NAm Định, Nam Trực

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công việc liên quan tới hàng nhập và nguyên phụ liệu,
Theo dõi các hợp đồng thuê gia công lại cho mảng chăn ga gối,
Làm các báo cáo liên quan tới nguyên phụ liệu
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm xuất nhập khẩu ở nhà máy gia công & sản xuất xuất khẩu
Có kinh nghiệm mở tờ khai hải quan hàng nhập khẩu, theo dõi dữ liệu
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành may mặc, chăn ga gối đệm
Tiếng anh cơ bản để đọc hiểu & làm chứng từ xuất nhập khẩu
Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Sản xuất TMVN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Có xe đưa đón từ TP Nam Định
Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất TMVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất TMVN

Công ty TNHH Sản xuất TMVN

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Xóm Bắc Giao Cù Trung, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

