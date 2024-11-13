Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH Sản xuất TMVN làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Công ty TNHH Sản xuất TMVN, Đồng Sơn, Nam Trực, NAm Định, Nam Trực

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công việc liên quan tới hàng nhập và nguyên phụ liệu,

Theo dõi các hợp đồng thuê gia công lại cho mảng chăn ga gối,

Làm các báo cáo liên quan tới nguyên phụ liệu

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý



Từ 1 năm kinh nghiệm xuất nhập khẩu ở nhà máy gia công & sản xuất xuất khẩu

Có kinh nghiệm mở tờ khai hải quan hàng nhập khẩu, theo dõi dữ liệu

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành may mặc, chăn ga gối đệm

Tiếng anh cơ bản để đọc hiểu & làm chứng từ xuất nhập khẩu

Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Sản xuất TMVN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Có xe đưa đón từ TP Nam Định

Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật

