Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô CN2A, CCN Gia Vân, xã Gia Vân, Gia Viễn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị cơ điện trong nhà máy sản xuất

Kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất để đảm bảo hoạt động ổn định

Phát hiện và khắc phục các sự cố về cơ khí, điện trong quá trình sản xuất

Tham gia lắp đặt, di dời máy móc thiết bị khi có yêu cầu

Ghi chép nhật ký vận hành, bảo trì thiết bị

Đề xuất cải tiến quy trình bảo trì, sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả làm việc

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra liên tục, ổn định

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Điện, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về cơ khí, điện, thủy lực, khí nén

Có kỹ năng sửa chữa, bảo trì cơ khí, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và cơ khí ô tô

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ an toàn lao động, vận hành thiết bị áp lực

Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ khi thử việc

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu suất công việc

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho nhân viên có năng lực

Được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

