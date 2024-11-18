Tuyển Content Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 tòa G4 Chung cư Five Star , số 2 đường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Thanh Xuân

Content Marketing

Xây dựng nội dung và sáng tạo ý tưởng cho content marketing cho nhãn hàng

- Quản lý và phát triển Social Network: Facebook Fanpage, Instagram, Tiktok, Youtube, Zalo,...

- Viết bài PR cho nhãn hàng

- Phối hợp với Marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpages của công ty

- Tham gia đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing

- Thực hiện các hoạt động liên quan tới nghiên cứu thị trường, khảo sát nhu cầu và phân tích hành vi người tiêu dùng.

- Xây dựng các Social Campaign (Giveaway, Game...) để thu hút và tăng tương tác với cộng đồng và thúc đẩy doanh số bán hàng trực tiếp lên từng dòng sản phẩm của Công ty.

- Biên tập đăng tin/ bài nội dung của Công ty hoạt động lên webiste theo đề tài được quản lý yêu cầu, nội dung quảng bá sản phẩm, thương hiệu của Công ty

- Lên kịch bản, biên tập chỉnh sửa hình ảnh/video đưa lên nền tảng mạng xã hội

- Liên hệ, kết nối KOL/KOC, booking báo chí,...

- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có khả năng sáng tạo content social, media

Có tư duy Marketing tốt

Có bằng tốt nghiệp Cao Đẳng , Đại Học trở lên.

Quyền Lợi

Lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Thời gian thử việc: 2 tháng, hưởng 85% lương, đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức

Môi trường trẻ trung, sáng tạo, thoải mái

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: 8h đến 12h, Chiều: 13h30 đến 17h30). Nghỉ trưa 1h30p

Cách Thức Ứng Tuyển

