Tuyển Content Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax
- Hà Nội: Tầng 3 tòa G4 Chung cư Five Star , số 2 đường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng nội dung và sáng tạo ý tưởng cho content marketing cho nhãn hàng
- Quản lý và phát triển Social Network: Facebook Fanpage, Instagram, Tiktok, Youtube, Zalo,...
- Viết bài PR cho nhãn hàng
- Phối hợp với Marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpages của công ty
- Tham gia đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing
- Thực hiện các hoạt động liên quan tới nghiên cứu thị trường, khảo sát nhu cầu và phân tích hành vi người tiêu dùng.
- Xây dựng các Social Campaign (Giveaway, Game...) để thu hút và tăng tương tác với cộng đồng và thúc đẩy doanh số bán hàng trực tiếp lên từng dòng sản phẩm của Công ty.
- Biên tập đăng tin/ bài nội dung của Công ty hoạt động lên webiste theo đề tài được quản lý yêu cầu, nội dung quảng bá sản phẩm, thương hiệu của Công ty
- Lên kịch bản, biên tập chỉnh sửa hình ảnh/video đưa lên nền tảng mạng xã hội
- Liên hệ, kết nối KOL/KOC, booking báo chí,...
- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy Marketing tốt
Có bằng tốt nghiệp Cao Đẳng , Đại Học trở lên.
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc: 2 tháng, hưởng 85% lương, đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức
Môi trường trẻ trung, sáng tạo, thoải mái
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: 8h đến 12h, Chiều: 13h30 đến 17h30). Nghỉ trưa 1h30p
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
