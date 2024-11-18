Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80 Đ. Trần Não P. Bình An, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Chúng tôi sở hữu thương hiệu Vinaquick - Thành lập năm 2007 tại California - Tuyển dụng Nhân Viên Content Marketing với nội dung công việc chi tiết như sau:

- Chụp ảnh, quay clip , viết content đăng bài lên Facebook, TikTok... theo lịch.

- Tham gia đóng góp ý tưởng cho các dự án sáng tạo content marketing, kế hoạch marketing, chương trình khuyến mại .

- Lập kế hoạch và chiến lược thực thi content trên các kênh MXH (bao gồm: Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok...) và website theo quý/tháng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên về lên ý tưởng, biên kịch - sản xuất nội dung cho kênh Facebook, Instagram, Tiktok

- Có kỹ năng quay phim, chụp hình

- Biết sử dụng thành thạo canva

- Yêu cầu có điện thoại và laptop riêng

Tại CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 15.000.000 - 18.000.000

- Nghỉ lễ có lương theo quy định hoặc đi làm ngày lễ hưởng lương x hệ số lương theo quy định.

- Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước.

- Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.