Tuyển Content Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/B6 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Viết bài SEO chuyên mảng y tế sức khỏe;

Và các công việc liên quan về nội;

Biết social là lợi thế.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng viết lách tốt;

Khả năng tổng hợp thông tin logic;

Chịu khó, nhiệt tình và quản lý công việc tốt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

Được xem xét tăng lương hàng năm;

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, tết dương lịch ( trị giá hiện kim);

Quà mừng quốc tế thiếu nhi, tết trung thu ( dành cho con CBNV);

Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim);

Quà chúc mừng sinh nhật ( trị giá hiện kim);

Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/ lần sinh;

Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;

Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty ;

Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;

Được du lịch trong và ngoài nước ( tùy theo tình hình kinh doanh);

Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viên 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin