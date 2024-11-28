Tuyển Content Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 198/B6 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Viết bài SEO chuyên mảng y tế sức khỏe;
Và các công việc liên quan về nội;
Biết social là lợi thế.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng viết lách tốt;
Khả năng tổng hợp thông tin logic;
Chịu khó, nhiệt tình và quản lý công việc tốt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;
Được xem xét tăng lương hàng năm;
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, tết dương lịch ( trị giá hiện kim);
Quà mừng quốc tế thiếu nhi, tết trung thu ( dành cho con CBNV);
Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim);
Quà chúc mừng sinh nhật ( trị giá hiện kim);
Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/ lần sinh;
Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;
Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty ;
Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;
Được du lịch trong và ngoài nước ( tùy theo tình hình kinh doanh);
Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viên 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 148 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

