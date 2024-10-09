Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ STELLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Viết bài, tối ưu bài viết trên website, site vệ tinh, blog, fanpage

- Đăng bài đi link trên các diễn đàn, mạng xã hội.

- Đưa sản phẩm lên website, viết bài khuyến mại trên Fanpage công ty.

- Công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 22 - 30 Tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

- Yêu tiên ứng viên có kinh nghiệm, có kiến thức cơ bản về SEO onpage - offpage, biết chỉnh sửa ảnh, video

- Có khả năng nghiên cứu chủ đề, từ khoá, sử dụng các công cụ phân tích, sử dụng photoshop là một lợi thế.

- Chăm chỉ, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ STELLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

- Thưởng lễ, tết, tháng 13, sinh nhật, thưởng cuối năm.

- Được tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát, tình nguyện hàng năm của công ty

- Làm việc theo giờ hành chính.

- Bao ăn trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ STELLA

