Tuyển Nhân Viên Cung Ứng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

- Hải Phòng: 909 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tìm kiếm và mở rộng hệ thống nhà cung cấp vận tải (vendor): xe tải
Quản lý KPI của vendor liên quan đến chất lượng dịch vụ và năng lực đáp ứng vận tải
Tối ưu lợi nhuận: giải pháp vận tải và tỷ lệ đáp ứng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với các đơn vị cung ứng vận tải, đặc biệt là xe tải các loại
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Hiểu biết về mảng vận tải nội địa
Có mối liên hệ tốt với các đơn vị cung ứng vận tải là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm trên 100% lương
Phụ cấp liên quan đến công việc
Thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng
Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái
Trà, cà phê miễn phí tại văn phòng
