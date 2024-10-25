Tuyển Nhân Viên Cung Ứng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 909 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng hệ thống nhà cung cấp vận tải (vendor): xe tải

Tìm kiếm, tiếp cận, kết nối với các nhà cung cấp vận tải tiềm năng Xây dựng pipeline vendor Chốt hợp đồng và onboard vendor vào hệ thống

Quản lý KPI của vendor liên quan đến chất lượng dịch vụ và năng lực đáp ứng vận tải

Đánh giá chất lượng dịch vụ nhà xe hàng ngày, tháng, quý Đào tạo nhà xe đáp ứng các tiêu chuẩn ủa EcoTruck và yêu cầu vận hàng của máng hàng Phối hợp với CS xử lý phát sinh khi xảy ra

Tối ưu lợi nhuận: giải pháp vận tải và tỷ lệ đáp ứng

Báo giá vận chuyển khu vực Đông Nam Bộ, Miền Trung đi toàn quốc Làm giải pháp vận chuyển, tối ưu lợi nhuận Phối hợp xây dựng giá và giải pháp cho dự án vận chuyển mới

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với các đơn vị cung ứng vận tải, đặc biệt là xe tải các loại Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt Hiểu biết về mảng vận tải nội địa Có mối liên hệ tốt với các đơn vị cung ứng vận tải là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm trên 100% lương Phụ cấp liên quan đến công việc Thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái Trà, cà phê miễn phí tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK

