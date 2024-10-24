Tuyển Xây dựng Chi nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Viettel Construction làm việc tại Cao Bằng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cao Bằng: Tòa nhà Viettel Cao Bằng, lô 10, khu đô thị mới, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, TP Cao Bằng

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện lạnh cho khách hàng. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị điện lạnh như: máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh, ... Xác định lỗi, nguyên nhân hư hỏng và đưa ra phương án sửa chữa, thay thế linh kiện phù hợp. Thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị điện lạnh theo đúng quy trình kỹ thuật. Hướng dẫn khách hàng sử dụng, bảo quản thiết bị điện lạnh hiệu quả. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ của công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện lạnh cho khách hàng.

Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị điện lạnh như: máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh, ...

Xác định lỗi, nguyên nhân hư hỏng và đưa ra phương án sửa chữa, thay thế linh kiện phù hợp.

Thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị điện lạnh theo đúng quy trình kỹ thuật.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng, bảo quản thiết bị điện lạnh hiệu quả.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam, độ tuổi ≤ 32 tuổi. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan: Điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa... Kinh nghiệm 6 tháng trở lên Có kiến thức cơ bản về điện lạnh, các loại thiết bị điện lạnh thông dụng. Có kiến thức về các kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị điện lạnh. Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị sửa chữa điện lạnh. Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt với khách hàng. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Giới tính Nam, độ tuổi ≤ 32 tuổi. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan: Điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa...

Kinh nghiệm 6 tháng trở lên

Có kiến thức cơ bản về điện lạnh, các loại thiết bị điện lạnh thông dụng.

Có kiến thức về các kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị điện lạnh.

Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị sửa chữa điện lạnh.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt với khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Chi nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Viettel Construction Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-12 triệu/tháng, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc Gói phúc lợi Tập đoàn 48 triệu/ người/ năm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật Khám sức khỏe, nghỉ mát hàng năm Phụ cấp ăn ca, điện thoại, xăng xe Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Lương 8-12 triệu/tháng, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc

Gói phúc lợi Tập đoàn 48 triệu/ người/ năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Khám sức khỏe, nghỉ mát hàng năm

Phụ cấp ăn ca, điện thoại, xăng xe

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Viettel Construction

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin