Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa nhà Mộc Gia, 92 Yên Thế, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, video chất lượng cao cho các dự án marketing và truyền thông.
- Phối hợp làm việc với đội ngũ marketing, truyền thông hoặc Agency để tìm hiểu yêu cầu, lên ý tưởng cho các dự án, thực hiện và nghiệm thu các chiến dịch video đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Tạo ra các yếu tố đồ họa và hiệu ứng đặc biệt, sáng tạo để tăng cường chất lượng video.
- Đảm bảo tất cả các video tuân thủ các quy chuẩn thương hiệu và quy chuẩn nền tảng kênh đăng tải hoặc theo yêu cầu của công ty.
- Sử dụng kĩ thuật quay phim và dựng phim để tạo ra những sản phẩm mang tính sáng tạo độc đáo.
- Đề xuất mua sắm, sử dụng, quản lý và bảo dưỡng các thiết bị quay phim, chỉnh sửa video.
- Lưu trữ và quản lý các tài nguyên video và sản phẩm đồ họa một cách khoa học và hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chuyên môn Thiết kế Đồ họa, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có chứng chỉ hoặc khóa đào tạo về chỉnh sửa video là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và chỉnh sửa video hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-14tr+++
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h00-17h30)
- Được tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi của công ty.
- Chế độ nghỉ lễ và thưởng các ngày lễ tết.
- Được tham gia các khóa học, đào tạo nâng cao năng lực hàng tháng.
- Môi trường sáng tạo, năng động, đầy nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Viettel, 16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Du, Hà Tĩnh

