Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 16

- 19 Khu đô thị An Hưng la Khê hà Đông Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Nghiên cứu chân dung và insight khách hàng để tạo ra được những thông điệp phù hợp, mang tính thuyết phục nhất đối với khách hàng.
Xây dựng ý tưởng cho nội dung quảng cáo trên Facebook, Tiktok, Google gồm câu chữ, hình ảnh, video, audio và các nguyên liệu quan trọng khác để phục vụ việc chạy Facebook Ads.
Phối hợp với các nhân sự Content Marketing, Video Editor, Designer để tạo ra những nội dung quảng cáo hấp dẫn nhất.
Trực tiếp triển khai quảng cáo trên Facebook, Tiktok, Google.
Quản lý ngân sách chạy quảng cáo Facebook, Tiktok, Google.
Theo dõi và phân tích số liệu từ bảng báo cáo Facebook Ads, Tiktok Ads, Google Ads từ đó có phương hướng điều chỉnh lại chiến dịch hoặc tối ưu ngân sách quảng cáo cho phù hợp.
Tận dụng các thuật toán của Facebook để tăng hiệu quả của các chiến dịch.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ads Facebook/Tiktok lĩnh vực TPCN
Có kiến thức và kinh nghiệm tăng hiệu quả chạy marketing trên các nền tảng social
Am hiểu về các công cụ quảng cáo Facebook/Tiktok Ads và các công cụ phân tích khác
Có tinh thần cầu tiến, nắm bắt xu hướng trending của thị trường
Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm từ 8h00-17h00.
Ăn trưa miễn phí tại công ty ( công ty nấu ăn)
Hàng năm đi du lịch đầu năm giữa năm và cuối năm.
Tháng nghỉ 6 ngày( 2 thứ 7 và 4 chủ nhật)
Trợ cấp tiền gửi xe máy 100.000 khi hết thử việc
Thu nhập theo năng lực và kinh nghiệm: Lương cơ bản+thưởng (từ 12-18 triệu )
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản
Các ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định của nhà nước, và hưởng nguyên lương, và thưởng thưởng theo tùy theo doanh thu của công ty.
Kết thúc thử việc sau 2 tháng được Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật lao động
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC

CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 16-19 Khu đô thị An Hưng La Khê Hà Đông Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

