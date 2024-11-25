Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần đào tạo ASC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty Cổ phần đào tạo ASC
- Hà Nội: Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Triển khai và theo dõi các chương trình ưu đãi bán hàng đã được phê duyệt tới các cơ sở trường bơi
Phối hợp xây dựng, điều chỉnh kịch bản telesale và triển khai bán hàng
Đề xuất các chương trình, công cụ bán hàng mới để thúc đẩy đội ngũ bán hàng
Phối hợp với bộ phận liên quan thực hiện các chiến dịch tiếp thị/quảng cáo thu lead và lan tỏa thương hiệu sản phẩm
Giám sát bán hàng đảm bảo việc bán hàng tuân thủ các quy trình, quy định của công ty
Giám sát các cơ sở thực hiện bán hàng thông qua các phần mềm Pike 13, CRM.
Giám sát hoạt động chăm sóc khách hàng trong quá trình bán và sau bán hàng thông qua Zalo OA
Định kỳ thực hiện các hoạt động khảo sát, lắng nghe phản hồi từ khách hàng về chất lượng dịch vụ cũng như sản phẩm
Theo dõi, tương tác cùng các cơ sở giải quyết các vấn đề liên quan để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Hỗ trợ Trưởng phòng các hoạt động như phát tờ rơi, tìm kiếm các kênh đối tác doanh nghiệp, đối tác cá nhân....
Tham gia các cuộc họp, phối hợp với các bên liên quan để triển khai các công việc của phòng Sales hiệu quả
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên giám sát bán hàng hoặc 3 năm kinh nghiệm làm sale
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đánh giá
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm
Kỹ năng báo cáo giải trình
Đã có kinh nghiệm làm giám sát tại các trung tâm tiếng anh, trung tâm kỹ năng sống, các lĩnh vực có làm việc với trẻ nhỏ
Tại Công ty Cổ phần đào tạo ASC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đào tạo ASC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI