Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần đào tạo ASC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Triển khai và theo dõi các chương trình ưu đãi bán hàng đã được phê duyệt tới các cơ sở trường bơi

Phối hợp xây dựng, điều chỉnh kịch bản telesale và triển khai bán hàng

Đề xuất các chương trình, công cụ bán hàng mới để thúc đẩy đội ngũ bán hàng

Phối hợp với bộ phận liên quan thực hiện các chiến dịch tiếp thị/quảng cáo thu lead và lan tỏa thương hiệu sản phẩm

Giám sát bán hàng đảm bảo việc bán hàng tuân thủ các quy trình, quy định của công ty

Giám sát các cơ sở thực hiện bán hàng thông qua các phần mềm Pike 13, CRM.

Giám sát hoạt động chăm sóc khách hàng trong quá trình bán và sau bán hàng thông qua Zalo OA

Định kỳ thực hiện các hoạt động khảo sát, lắng nghe phản hồi từ khách hàng về chất lượng dịch vụ cũng như sản phẩm

Theo dõi, tương tác cùng các cơ sở giải quyết các vấn đề liên quan để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Hỗ trợ Trưởng phòng các hoạt động như phát tờ rơi, tìm kiếm các kênh đối tác doanh nghiệp, đối tác cá nhân....

Tham gia các cuộc họp, phối hợp với các bên liên quan để triển khai các công việc của phòng Sales hiệu quả