Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Chịu trách nhiệm doanh số của đội nhóm

• Tham gia các hoạt động tuyển sinh của công ty tại khu vực TP Hà Nội

• Giới thiệu và tư vấn về chương trình du học cho học sinh.

• Hỗ trợ thủ tục hồ sơ xin học, thị thực và các môi trường liên quan

• Hướng dẫn , đào tạo, quản lý nhân viên dưới quyền

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ tốt nghiệp đại học/cao đẳng trở lên, giao tiếp tốt

• Ưu tiên có kinh nghiệm sales, tư vấn các khoá học, tư vấn du học

• Tư vấn tại các trung tâm Du hoc, Tin học, Toán học, Tiếng Anh... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

• Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

• Sẵn sàng cống hiến hết mình, chịu được áp lực để có thu nhập cao, ổn định.

• Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế (không có sẽ được đào tạo)

Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:

- Lương cứng: 7.000.000 - 15.000.000 đồng/ tháng + KPIs

-> Thu nhập hàng tháng từ 20.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng.

- Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch, chi trả theo tháng.

- Thử việc hưởng 100% lương cứng + Hoa hồng

- Thưởng năng suất hàng tháng, thưởng nóng, thưởng best sale hàng tháng, thưởng tăng tốc theo tuần, tháng, năm.

Lộ trình xét tăng lương: 6 tháng. Đánh giá điều chỉnh tăng lương: 6 tháng/ lần.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Chăm sóc sức khoẻ: Được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và các chế độ khác theo luật quy định.

Cơ hội phát triển: Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp trẻ tài năng, đam mê, và có lý tưởng.

Nâng cao đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ. Được huấn luyện kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp YÊU THUƠNG nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

