Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

Giới thiệu các gói dịch vụ sản phẩm đến các khách hàng tiềm năng qua các kênh một cách hiệu quả

Đề xuất, đóng góp ý kiến tới QL trực tiếp về kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp cận khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và tăng doanh thu hàng tháng.

Theo dõi tiến độ và upsale chuyên sâu đối với học viên đã học cơ bản.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu hàng tháng/hàng quý/hàngnăm của cá nhân và của nhóm.

Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Hợp tác, hỗ trợ với các phòng ban khác của Công ty trong các công tác marketing, quảng bá hình ảnh và quảng cáo dịch vụ tới khách hàng.

Hợp tác, hỗ trợ với các phòng ban khác

Thực hiện các công tác báo cáo theo quy định

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ - kinh nghiệm

TN: cao đẳng trở lên với các chuyên ngành liên quan.

KN: Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng hoặc quảng cáo khóa học, dịch vụ, tư vấn

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối, quan hệ và xử lý đối tác. Truyền đạt kiến thức một cách rõ ràng, dễ hiểu và tạo cảm hứng cho khách hàng.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 9tr -12tr + phụ cấp + KPI

Có chế độ làm việc hybird/remote, chỉ quan tâm đến kết quả công việc và không quản trị về mặt thời gian

Chỉ làm 7 tiếng/ngày

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động

Ngày nghỉ: theo quy định Nhà nước + sinh nhật nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương

Tết Âm lịch nghỉ 10 ngày

Được tham gia các khóa đào tạo với đội ngũ chuyên gia trên 20 năm kinh nghiệm

Được tham gia các hoạt động gắn kết: Teambulding, tiệc tất niên, happy day,...

Thời gian làm việc: Từ 9h - 18h thứ 2 đến thứ 6 ; 9h - 12h thứ 7 ; nghỉ chiều thứ 7 và ngày CN

Thời gian làm việc:

Nghỉ trưa từ 12h - 14h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

