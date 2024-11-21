Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Giới thiệu các gói dịch vụ sản phẩm đến các khách hàng tiềm năng qua các kênh một cách hiệu quả
Đề xuất, đóng góp ý kiến tới QL trực tiếp về kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp cận khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và tăng doanh thu hàng tháng.
Theo dõi tiến độ và upsale chuyên sâu đối với học viên đã học cơ bản.
Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu hàng tháng/hàng quý/hàngnăm của cá nhân và của nhóm.
Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
Hợp tác, hỗ trợ với các phòng ban khác của Công ty trong các công tác marketing, quảng bá hình ảnh và quảng cáo dịch vụ tới khách hàng.
Hợp tác, hỗ trợ với các phòng ban khác
Thực hiện các công tác báo cáo theo quy định
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ - kinh nghiệm
TN: cao đẳng trở lên với các chuyên ngành liên quan.
KN: Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng hoặc quảng cáo khóa học, dịch vụ, tư vấn
Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối, quan hệ và xử lý đối tác. Truyền đạt kiến thức một cách rõ ràng, dễ hiểu và tạo cảm hứng cho khách hàng.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 9tr -12tr + phụ cấp + KPI
Có chế độ làm việc hybird/remote, chỉ quan tâm đến kết quả công việc và không quản trị về mặt thời gian
Chỉ làm 7 tiếng/ngày
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
Ngày nghỉ: theo quy định Nhà nước + sinh nhật nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương
Tết Âm lịch nghỉ 10 ngày
Được tham gia các khóa đào tạo với đội ngũ chuyên gia trên 20 năm kinh nghiệm
Được tham gia các hoạt động gắn kết: Teambulding, tiệc tất niên, happy day,...
Thời gian làm việc: Từ 9h - 18h thứ 2 đến thứ 6 ; 9h - 12h thứ 7 ; nghỉ chiều thứ 7 và ngày CN
Thời gian làm việc:
Nghỉ trưa từ 12h - 14h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

