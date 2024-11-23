Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 136 Vạn Phúc - Hà Đông, Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

Telesales với khách hàng qua điện thoại để giới thiệu về các khóa học, giải đáp các thắc mắc cơ bản của khách hàng về nội dung khóa học, học phí, thời gian học... mời khách hàng qua trải nghiệm miễn phí khoá học.

Thu thập thông tin khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý.

Hỗ trợ các hoạt động marketing, bán hàng của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc.

Có laptop.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo giờ + Thưởng doanh số.

Được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng telesales, các kỹ năng mềm giao tiếp, kỹ năng tư vấn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO

