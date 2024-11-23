Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 136 Vạn Phúc
- Hà Đông, Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận
Telesales với khách hàng qua điện thoại để giới thiệu về các khóa học, giải đáp các thắc mắc cơ bản của khách hàng về nội dung khóa học, học phí, thời gian học... mời khách hàng qua trải nghiệm miễn phí khoá học.
Thu thập thông tin khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý.
Hỗ trợ các hoạt động marketing, bán hàng của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc.
Có laptop.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo giờ + Thưởng doanh số.
Được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng telesales, các kỹ năng mềm giao tiếp, kỹ năng tư vấn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO
