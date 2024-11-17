Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 - 42 Hàm Nghi - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm

• Quản lý điều hành hoạt động của Phòng kinh doanh và Đưa ra giải pháp, tham gia thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Đảm bảo chỉ tiêu doanh số đề ra với Ban Giám đốc.

• Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh.

• Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng.

• Nghiên cứu và kết hợp với bộ phận chuyên môn xây dựng Quy định, Quy trình và chính sách khen thưởng kỷ luật, xây dựng cơ chế lương cho bộ phận kinh doanh.

• Phối hợp với phòng Nhân sự ,tuyển dụng nhân sự cho công ty theo chỉ tiêu nhân sự (tham gia công tác tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá ứng viên, Training sản phẩm ....).

• Hỗ trợ, đôn đốc, phân công công việc và giám sát nhân viên thực hiện công tác bán hàng đạt hiệu quả.

• Các công việc khác theo sự phân công của TBP.

• Nam/Nữ, độ tuổi 30-40 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/Marketing,...

• Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

• Ứng viên có trình độ tiếng Anh giao tiếp trở lên.

• Có kiến thức sâu rộng về điều hành kinh doanh.

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lí tình huống tốt, Kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian.

• Kĩ năng lãnh đạo và tư duy chiến lược, đào tạo, hướng dẫn nhân viên.

• Chủ động cập nhật các biến động thị trường và áp dụng vào thực tiễn.

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực: Lương cứng 18M – 25M + Lương doanh số + Các chế độ khác. ( Tổng thu nhập từ 40M – 50M).

Được phụ cấp 100% trang thiết bị phục vụ công việc: máy tính, điện thoại, sim thẻ trong quá trình làm việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, lương thưởng tháng thứ 13, thưởng lễ 30/4, 2/9, review lương định kì...)

Được tham gia đào tạo dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ và kĩ năng mềm bản thân.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, cơ hội để trau dồi và nâng cao khả năng tiếng anh.

Cơ hội giao lưu, học tập với các đơn vị truyền thông báo chí, đài truyền hình, các đối tác lớn trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ hội làm việc trong đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tiếng anh thế hệ mới áp dụng công nghệ hiện đại, đơn vị đầu tiên và duy nhất hợp tác cùng VTV7 làm nên gameshow tiếng anh cho trẻ em.

Cơ hội sử dụng trọn bộ sản phẩm của Công ty khi làm việc tại Công ty.

