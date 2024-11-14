Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: No.21 - C2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

● Tư vấn khóa học và chăm sóc khách hàng qua đa kênh (Gọi điện, chat, email,...) .

● Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng để chuyển tới bộ phận liên quan.

● Công việc hành chính: quản lý thông tin học viên, làm báo cáo.

● Phối hợp thực hiện các hoạt động Marketing: livestreams, hội thảo, sự kiện để tư vấn khóa học, thu hút học viên.

Yêu Cầu Công Việc

● Làm việc 44 giờ/ tuần (Full-time) tại văn phòng, có thể xoay ca tối hoặc cuối tuần.

● Có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng xử lý tình huống và kĩ năng làm việc nhóm.

● Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, nhiệt huyết. Không nói ngọng/ lắp, giọng địa phương.

● Có kỹ năng Telesales và xử lý tình huống tốt.

● Có kinh nghiệm liên quan tới Sales ngành Giáo dục là 1 lợi thế

● Hiểu biết và hứng thú với sản phẩm e-Learning là lợi thế.

● Sử dụng thành thạo Google Sheets và phần mềm quản lý học viên là lợi thế.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Địa chỉ làm việc: No.21-C2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ làm việc:

Cách thức ứng tuyển: Ứng viên quan tâm gửi CV về địa chỉ email:

Cách thức ứng tuyển:

Tiêu đề email ghi rõ: [Nhân viên tư vấn Prep Full-time] – Họ và tên.

Lưu ý:

Bằng việc gửi CV/Hồ sơ, cùng với các thông tin ứng viên cung cấp, trao đổi trong quá trình phỏng vấn với Prep (nếu có), Ứng viên ĐỒNG Ý với Quy định bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân của nhân sự của Prep được xây dựng và ban hành theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời đồng ý cho Prep thu thập, lưu trữ thông tin mà Ứng viên cung cấp cho Prep với các mục đích như sau:

gửi CV/Hồ sơ

ĐỒNG Ý

Quy định bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân

+ Thu thập dữ liệu cá nhân, chọn lọc ứng viên để phỏng vấn;

+ Liên hệ, thông báo tới Ứng viên;

+ Đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên để lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí đang tuyển của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

