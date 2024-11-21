Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Mức lương
85 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 85 - 15 Triệu

- Làm việc giờ hành chính tại văn phòng tuyển sinh.
- Tiếp nhận dữ liệu được cung cấp, tư vấn giúp học viên định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp.
- Định hướng ngành nghề và hướng dẫn học viên đăng ký học tập các trường: ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Học viện tài chính, ĐH Thái Nguyên, ĐH Mở Hà Nội, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Học viện Bưu Chính Viễn Thông...)
- Lập kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thực hiện triển khai các hoạt động công việc theo chuyên môn.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 85 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ Độ tuổi: 22-35 tuổi.
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Yêu thích công việc ngành giáo dục
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt, nhanh nhẹn, sôi nổi, yêu thích kinh doanh.
- Ham học hỏi, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm về telesales , hoạt động trong kinh doanh, tư vấn...
- Ưu tiên các bạn có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 15 triệu, trong đó: Lương cứng (Thỏa thuận) + % Lương theo doanh số + phụ cấp khác, Thưởng tuần, tháng, lương tháng 13+...
- Được ký hợp đồng fulltime, hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN ... và các chế độ khác theo quy định nhà nước hiện hành.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, cạnh tranh công bằng, ổn định, bền vững.
- Được cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc.
- Được quan tâm chu đáo về vật chất và tinh thần.
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng telesales, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý....
- Ứng viên xuất sắc sẽ được đào tạo lên các vị trí chuyên viên cấp cao và quản lý của Công ty
- Được làm việc với các Trường tốp 1 trong hệ thống đào tạo E-learning: Học viện tài chính, ĐH KTQD, ĐH Thái Nguyên, ĐH Mở HN, Bưu chính viễn thông...
- Được tham gia các khoá học về chăm sóc sức khỏe miễn phí do công ty tổ chức.
- Thường xuyên được đi du lịch, team building. Được nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tòa nhà 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, HN // HCM: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

