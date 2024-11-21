Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 15 Triệu

Mức lương 85 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

- Làm việc giờ hành chính tại văn phòng tuyển sinh.

- Tiếp nhận dữ liệu được cung cấp, tư vấn giúp học viên định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp.

- Định hướng ngành nghề và hướng dẫn học viên đăng ký học tập các trường: ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Học viện tài chính, ĐH Thái Nguyên, ĐH Mở Hà Nội, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Học viện Bưu Chính Viễn Thông...)

- Lập kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thực hiện triển khai các hoạt động công việc theo chuyên môn.

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ Độ tuổi: 22-35 tuổi.

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Yêu thích công việc ngành giáo dục

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt, nhanh nhẹn, sôi nổi, yêu thích kinh doanh.

- Ham học hỏi, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm với công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm về telesales , hoạt động trong kinh doanh, tư vấn...

- Ưu tiên các bạn có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 15 triệu, trong đó: Lương cứng (Thỏa thuận) + % Lương theo doanh số + phụ cấp khác, Thưởng tuần, tháng, lương tháng 13+...

- Được ký hợp đồng fulltime, hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN ... và các chế độ khác theo quy định nhà nước hiện hành.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, cạnh tranh công bằng, ổn định, bền vững.

- Được cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc.

- Được quan tâm chu đáo về vật chất và tinh thần.

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng telesales, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý....

- Ứng viên xuất sắc sẽ được đào tạo lên các vị trí chuyên viên cấp cao và quản lý của Công ty

- Được làm việc với các Trường tốp 1 trong hệ thống đào tạo E-learning: Học viện tài chính, ĐH KTQD, ĐH Thái Nguyên, ĐH Mở HN, Bưu chính viễn thông...

- Được tham gia các khoá học về chăm sóc sức khỏe miễn phí do công ty tổ chức.

- Thường xuyên được đi du lịch, team building. Được nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

