Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, CT3 the Pride, La khê, Hà đông, Hà nội, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn các khoá học tiếng Anh và tuyển sinh

Tiếp nhận data từ bộ phận marketing

Giới thiệu khoá học tại Max English, chủ động tìm hiểu và khai thác nhu cầu của khách hàng để tư vấn khóa học phù hợp.

Hướng dẫn khách hàng đăng ký lớp học và làm thủ tục thanh toán khóa học, sắp xếp lớp cho học viên.

Chịu trách nghiệm trực tiếp về doanh số được giao của cá nhân và đội nhóm.

Xử lý các thông tin phản hồi từ phía khách hàng cũ , duy trì và phát triển nguồn khách hàng mới.

Thực hiện các công việc hành chính khác và theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm trong ca làm việc (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn/ bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên( Không yêu cầu tiếng anh)

Kỹ năng: Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, kiên trì & khả năng chịu áp lực công việc tốt. Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng cơ bản.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ khách hàng

Có kinh nghiệm sale, tư vấn mảng giáo dục là một lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7.000.000– 10.000.000 + thưởng KPI không giới hạn (Thu nhập 20.000.000 – 30.000.000/tháng)

Được hưởng tháng lương thứ 13

Nghỉ phép tối thiểu 12 ngày/năm + ngày sinh nhật

Được tham gia các hoạt động team building và các sự kiến lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn

Tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN và các chế độ khác theo quyđịnh của nhà nước

Môi trường làm việc thoải mái, trẻ và năng động

Được miễn phí/giảmgiá các khoá học tại hệ thống Max English đối với ngườithân trong gia đình (miễn 100% học phí với con ruột của nhân viên chính thức trong hệ thống)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX

