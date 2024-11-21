Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, CT3 the Pride, La khê, Hà đông, Hà nội, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn các khoá học tiếng Anh và tuyển sinh
Tiếp nhận data từ bộ phận marketing
Giới thiệu khoá học tại Max English, chủ động tìm hiểu và khai thác nhu cầu của khách hàng để tư vấn khóa học phù hợp.
Hướng dẫn khách hàng đăng ký lớp học và làm thủ tục thanh toán khóa học, sắp xếp lớp cho học viên.
Chịu trách nghiệm trực tiếp về doanh số được giao của cá nhân và đội nhóm.
Xử lý các thông tin phản hồi từ phía khách hàng cũ , duy trì và phát triển nguồn khách hàng mới.
Thực hiện các công việc hành chính khác và theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm trong ca làm việc (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn/ bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên( Không yêu cầu tiếng anh)
Kỹ năng: Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, kiên trì & khả năng chịu áp lực công việc tốt. Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng cơ bản.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ khách hàng
Có kinh nghiệm sale, tư vấn mảng giáo dục là một lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7.000.000– 10.000.000 + thưởng KPI không giới hạn (Thu nhập 20.000.000 – 30.000.000/tháng)
Được hưởng tháng lương thứ 13
Nghỉ phép tối thiểu 12 ngày/năm + ngày sinh nhật
Được tham gia các hoạt động team building và các sự kiến lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn
Tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN và các chế độ khác theo quyđịnh của nhà nước
Môi trường làm việc thoải mái, trẻ và năng động
Được miễn phí/giảmgiá các khoá học tại hệ thống Max English đối với ngườithân trong gia đình (miễn 100% học phí với con ruột của nhân viên chính thức trong hệ thống)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 , CT3, toà The Pride, La Khê, KDT An Hưng, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253952
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 140 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD
Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 105 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 140 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD
Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu VUIHOC.vn
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty cổ phần giáo dục Edulife làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty cổ phần giáo dục Edulife
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Nhà Vạn Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Nhà Vạn Xuân
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 19 Triệu Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO
10 - 19 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Vicgroup Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Vicgroup Việt Nam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty CP BMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty CP BMG
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Mầm Nhỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Mầm Nhỏ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức
8 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOPMATH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOPMATH
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
9 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học MindX Technology School làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu MindX Technology School
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CP GIÁO DỤC WAYUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CP GIÁO DỤC WAYUP
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm