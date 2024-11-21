Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX
- Hà Nội: Tầng 2, CT3 the Pride, La khê, Hà đông, Hà nội, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tư vấn các khoá học tiếng Anh và tuyển sinh
Tiếp nhận data từ bộ phận marketing
Giới thiệu khoá học tại Max English, chủ động tìm hiểu và khai thác nhu cầu của khách hàng để tư vấn khóa học phù hợp.
Hướng dẫn khách hàng đăng ký lớp học và làm thủ tục thanh toán khóa học, sắp xếp lớp cho học viên.
Chịu trách nghiệm trực tiếp về doanh số được giao của cá nhân và đội nhóm.
Xử lý các thông tin phản hồi từ phía khách hàng cũ , duy trì và phát triển nguồn khách hàng mới.
Thực hiện các công việc hành chính khác và theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm trong ca làm việc (nếu có).
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng: Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, kiên trì & khả năng chịu áp lực công việc tốt. Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng cơ bản.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ khách hàng
Có kinh nghiệm sale, tư vấn mảng giáo dục là một lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng tháng lương thứ 13
Nghỉ phép tối thiểu 12 ngày/năm + ngày sinh nhật
Được tham gia các hoạt động team building và các sự kiến lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn
Tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN và các chế độ khác theo quyđịnh của nhà nước
Môi trường làm việc thoải mái, trẻ và năng động
Được miễn phí/giảmgiá các khoá học tại hệ thống Max English đối với ngườithân trong gia đình (miễn 100% học phí với con ruột của nhân viên chính thức trong hệ thống)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
