Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm, xây dựng danh sách khách hàng.
Tư vấn, giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng.
Giải đáp thắc mắc cho khách hàng, tìm kiếm và phát triển, mở rộng khách hàng qua các kênh truyền thông.
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc khách hàng
Chăm chỉ, trung thực có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (7 triệu – 8 triệu tùy năng lực) + lương doanh thu theo KPI + Phụ cấp.
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 từ thứ 2-6 hàng tuần.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến, phát triển.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm.
Công việc ổn định, lâu dài.
Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành

Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 12, ngõ 250 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất