Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Step Up Education.,Jsc làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Step Up Education.,Jsc
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Step Up Education.,Jsc

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Step Up Education D09, A10 Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Gọi điện tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng/nâng cấp sản phẩm app học tiếng Anh The Coach và khoá online 1:1 theo data có sẵn từ bộ phận Marketing cấp. (Khách hàng đã biết đến sản phẩm/công ty)
- Không cần tự tìm khách hàng, tư vấn có script vận dụng và bộ xử lý từ chối thường gặp.
- Gọi trung bình 25-30 data/ngày (không áp kpis phút gọi mà chỉ dựa trên tổng doanh số).
- Công ty cấp sẵn nền tảng gọi điện cho khách.
Thông tin sản phẩm:
- THE COACH_ứng dụng AI và chat GPT đầu tiên tại Việt Nam luyện nói tiếng Anh giao tiếp. Người học nhập vai luyện nói với các tình huống thực tế với công nghệ nhận diện và check phát âm AI, chatbot sửa lỗi từng câu và có gợi ý. Từng là số 1 appstore ngành giáo dục trong thời gian ngắn ra mắt. Hiện tại app đã đạt top 3-5 với rating 4.6- 4.9 sao.
- Khoá dạy tiếng Anh giao tiếp online 1:1 cùng chuyên viên trình độ Ielts từ 6.5 - 7.5

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong tư vấn, hỗ trợ khách hàng, trong mảng giáo dục là lợi thế
- Giao tiếp tốt, kiên trì, bền bỉ, khả năng thấu hiểu, thuyết phục khách hàng
- Diễn đạt có trong tâm, gãy gọn rõ ý, tập trung giải quyết được vấn đề
- Khả năng học hỏi nhanh, tinh thần cầu thị
- Nhanh nhẹn, tháo vát
- Thấu hiểu vấn đề người học tiếng Anh, có tiếng Anh cơ bản (từ B1) là điểm cộng.
- Có laptop làm việc
- Độ tuổi phù hợp: 1993 - 2003.

Tại Step Up Education.,Jsc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 + COM từ 3% - 7% (Tổng thu nhập từ 13TR - 20TR++)
(Không phạt/trừ lương cứng nếu không đạt kpis)
Chế độ khác:
- Trợ cấp 35.000đ/ngày với bạn làm việc ca Chiều - tối
- Được đào tạo kịch bản, quy trình tư vấn và giải quyết từ chối khách hàng
- Học free các App tiếng Anh của công ty
- Được tham gia đầy đủ BHXH ngay sau thử việc, phép tháng, quà sinh nhật
- Thử việc 1 tháng 85% lương cứng, vẫn full trợ cấp và full thưởng kpis
- Hoàn thiện, phát triển kỹ năng tư vấn, thấu hiểu khách hàng
- Các hoạt động Team building và du lịch định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Step Up Education.,Jsc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Step Up Education.,Jsc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: D09, lô A10, KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

