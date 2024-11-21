Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 179 Trường Chinh, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Liên hệ tư vấn khóa học phù hợp cho khách hàng tiềm năng theo nguồn data có sẵn được phân bổ (Đối tượng khách hàng của Langmaster là các bạn sinh viên và người đã đi làm)

Trả lời tin nhắn, chat tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Tiếp nhận phản ánh và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Chăm sóc, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng để mở rộng tệp khách hàng và gia tăng doanh số.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (Đã từng tư vấn bán hàng online/Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/Có kinh nghiệm làm telesales là một lợi thế)

Giọng nói dễ nghe, không ngọng. Hạn chế giọng vùng miền.

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Lương cứng theo rank: 5-7 triệu + % hoa hồng + thưởng

Thu nhập: 8,000,000 - 15,000,000 vnđ/tháng.

Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch

Thử việc hưởng 100% lương cứng + Hoa hồng

Thưởng doanh số; thưởng best sale hàng tuần, tháng, quý, cuối năm; thưởng vinh danh,...

Chế độ phúc lợi:

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Đóng BHXH đầy đủ theo chính sách

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Đánh giá điều chỉnh tăng lương hàng tháng; Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Đi du lịch 1- 2 lần hằng năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, Happy Friday hàng tuần, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin