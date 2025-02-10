Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Đài Tư, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Hàng ngày vận chuyển hàng hóa đến đúng nơi một cách an toàn.

Ghi sổ giao hàng đầy đủ, đúng quy định, ký nhận và bàn giao đầy đủ chứng từ về kho

Hỗ trợ chuyển hàng lên xuống xe khi đi giao

Quản lý phương tiện được giao, hạn chế hỏng hóc

Tài xế cần phải kiểm tra, bảo trì và đảm bảo vệ sinh xe

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 24 - 40 tuổi, có bằng B2, bằng C

Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương;

Sức khỏe tốt, không sử dụng các chất kích thích

Tại Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10.000.000 VNĐ – 14.000.000 VNĐ

Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;

Chế độ phúc lợi Công ty: các chế độ phúc lợi khác theo quy chế: sinh nhật, 1/6, Trung thu, 30/4, 1/5.....;

Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...;

Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;

Công ty tổ chức đi tham quan, nghỉ mát hàng năm, tất niên cuối năm;

Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, tháng 25 ngày công tiêu chuẩn

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin