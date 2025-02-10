Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Đài Tư, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Hàng ngày vận chuyển hàng hóa đến đúng nơi một cách an toàn.
Ghi sổ giao hàng đầy đủ, đúng quy định, ký nhận và bàn giao đầy đủ chứng từ về kho
Hỗ trợ chuyển hàng lên xuống xe khi đi giao
Quản lý phương tiện được giao, hạn chế hỏng hóc
Tài xế cần phải kiểm tra, bảo trì và đảm bảo vệ sinh xe
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 24 - 40 tuổi, có bằng B2, bằng C
Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương;
Sức khỏe tốt, không sử dụng các chất kích thích
Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương;
Sức khỏe tốt, không sử dụng các chất kích thích
Tại Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 10.000.000 VNĐ – 14.000.000 VNĐ
Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;
Chế độ phúc lợi Công ty: các chế độ phúc lợi khác theo quy chế: sinh nhật, 1/6, Trung thu, 30/4, 1/5.....;
Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...;
Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;
Công ty tổ chức đi tham quan, nghỉ mát hàng năm, tất niên cuối năm;
Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, tháng 25 ngày công tiêu chuẩn
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.
Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;
Chế độ phúc lợi Công ty: các chế độ phúc lợi khác theo quy chế: sinh nhật, 1/6, Trung thu, 30/4, 1/5.....;
Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...;
Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;
Công ty tổ chức đi tham quan, nghỉ mát hàng năm, tất niên cuối năm;
Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, tháng 25 ngày công tiêu chuẩn
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI