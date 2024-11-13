Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Trần Thành làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường TS6 - KCN Tiên Sơn , Tiên Du - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Làm việc ở khu công nghiệp Tiên Du - Bắc Ninh

- Kiểm soát chấm công và tính lương, thưởng cho NLĐ

- Thực hiện các chế độ BHXH cho NLĐ

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng

- Thực hiện các chương trình đào tạo hội nhập, đào tạo nội quy, quy chế cho NLĐ

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, soạn thảo văn bản

- Thực hiện theo dõi thông tin hồ sơ NLĐ, quá trình làm việc, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật NLĐ

- Tham gia đề xuất xây dựng kế hoạch, chính sách nhân sự, hệ thống QTNS

- Thực hiện các công việc hành chính khác.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành QTNS, Luật, Kinh tế.

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Nắm vững luật lao động, luật BHXH.

- Có các kỹ năng tin học tốt, giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Trần Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ: từ 8 - 10tr/tháng. Ăn trưa.

- Có chế độ nghỉ phép

- Thời gian làm việc: Từ T2-T7 nghỉ Chủ nhật và 1 ngày T7 trong tháng

- Môi trường làm việc thân thiện, đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ, thưởng cuối năm, du lịch hàng năm.

- Cơ hội được đào tạo và có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trần Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.