Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 379 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Từ 8 Triệu

1. Hành chính (40-45%):

Thực hiện công tác văn thư lưu trữ trong Công ty theo quy định. Giao nhận công văn, giấy tờ, chứng từ cho các phòng, bộ phận khi có yêu cầu.

Đón tiếp khách đến văn phòng

Thực hiện các công việc hành chính: văn phòng phẩm, mua sắm dụng cụ, tài sản, thiết bị phục vụ hoạt động văn phòng công ty, nước uống, đồng phục.

Chuẩn bị, đặt lịch và phòng họp, nước uống trong các cuộc họp định kỳ/đột xuất.

Quản lý (bao gồm lập, theo dõi giám sát thực hiện) trang thiết bị văn phòng; các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cung ứng giữa các đối tác với Công ty.

Làm đề nghị thanh toán các hóa đơn hàng tháng.

Sắp xếp hoa quả đồ lễ, chuẩn bị bàn thờ trong tuần và các ngày lễ, Tết trong năm.

Thực hiện công tác hành chính với lịch trình công tác của CBNV khi có phân công.

Đầu mối liên hệ và giải quyết các tác vụ với BQL tòa nhà, địa điểm thuê kinh doanh.

2. Nhân sự (30-35%):

Kiểm soát chấm công, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình nghỉ phép của CBNV.

Thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài, tổ chức sự kiện công ty.

Tham gia hỗ trợ công tác tuyển dụng khi có yêu cầu.

3. Nhiệm vụ khác(còn lại):

Phù hợp năng lực theo phân công của quản lý trực tiếp hoặc Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ

Từ 23- 28 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học (ưu tiên có chuyên ngành quản trị nhân lực, văn thư, hành chính).

Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.

Sử dụng tốt các phần mềm office, capcut, canva...

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hợp lý.

Tinh thần làm việc nhóm, tinh thần tập thể cao.

Ứng viên chuẩn bị trang thiết bị làm việc( laptop).

Chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 VNĐ + phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ ngày công.

Ghi nhận đặc biệt (thưởng nóng) hàng quý dựa trên nỗ lực và kết quả công việc

Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết.

Review lương định kì 1 năm/lần.

Du lịch, teambuilding tối thiểu 1 năm/lần.

Có 12 ngày nghỉ phép năm.

Được Công ty hỗ trợ quỹ đào tạo hàng năm, phục vụ phát triển năng lực trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin