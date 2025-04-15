Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Tập đoàn Khách Sạn A25
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 98 Sơn Tây,Hà Nội, Thị xã Sơn Tây
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
- Tiếp nhận và xử lý các booking đẩy về sau khi khai thác và chốt được với đối tác
- Theo sát và xử lý các công việc phát sinh liên quan đến booking của khách
- Xử lý các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập đoàn Khách Sạn A25 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Khách Sạn A25
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
