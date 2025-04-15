Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 98 Sơn Tây,Hà Nội, Thị xã Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý các booking đẩy về sau khi khai thác và chốt được với đối tác

- Theo sát và xử lý các công việc phát sinh liên quan đến booking của khách

- Xử lý các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ: Từ 21 tuổi trở lên

- Vi tính văn phòng khá, giao tiếp khá

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

-Có kinh nghiệm làm việc tại khách sạn từ 1-2 năm

Tại Tập đoàn Khách Sạn A25 Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận theo năng lực.

· Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần

· Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

· Cơ hội thăng tiến cao

· Có chỗ ở khi nhân viên ở xa

· Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn

· Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)

· Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Khách Sạn A25

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin