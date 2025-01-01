Tuyển Nhân viên hành chính HỘ KINH DOANH DUY HIẾU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại HỘ KINH DOANH DUY HIẾU
- Hà Nội: Khu Đô thị LouisCity Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Tuyển dụng và đào tạo:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai tuyển dụng.
- Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ, và đánh giá ứng viên.
- Soạn thảo, hướng dẫn ký kết hợp đồng lao động cho nhân viên mới.
- Tổ chức chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
- Đánh giá hiệu quả đào tạo hội nhập.
- Đảm bảo CBNV thực hiện và tuân theo các quy định và quy chế của công ty
Quan hệ lao động:
- Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, nghỉ việc, tranh chấp.
- Vận hành hệ thống chấm công, lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty
- Thực hiện các chính sách phúc lợi và khen thưởng.
Tổ chức sự kiện nội bộ:
- Lên ý tưởng và tổ chức các hoạt động công ty (sinh nhật, tiệc tất niên, team-building, kỷ niệm...).
- Chuẩn bị hậu cần cho các sự kiện, hội họp.
Quản lý chi phí hành chính:
- Theo dõi, kiểm soát các chi phí văn phòng (điện, nước, in ấn, văn phòng phẩm...).
- Lập kế hoạch chi tiêu hành chính định kỳ.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng
Giao tiếp tự tin, linh hoạt, logic
Kỹ năng quản lý hiệu quả, cẩn thận và nhanh nhẹn
Tại HỘ KINH DOANH DUY HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Được tăng lương 1 năm 1 lần
Thưởng hiệu quả công việc
Môi trường năng động, trẻ trung, thoải mái sáng tạo, sếp tâm lý
Được nâng cao kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH DUY HIẾU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI