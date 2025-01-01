Tuyển Nhân viên hành chính HỘ KINH DOANH DUY HIẾU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển dụng và đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tuyển dụng.

- Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ, và đánh giá ứng viên.

- Soạn thảo, hướng dẫn ký kết hợp đồng lao động cho nhân viên mới.

- Tổ chức chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

- Đánh giá hiệu quả đào tạo hội nhập.

- Đảm bảo CBNV thực hiện và tuân theo các quy định và quy chế của công ty

Quan hệ lao động:

- Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, nghỉ việc, tranh chấp.

- Vận hành hệ thống chấm công, lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty

- Thực hiện các chính sách phúc lợi và khen thưởng.

Tổ chức sự kiện nội bộ:

- Lên ý tưởng và tổ chức các hoạt động công ty (sinh nhật, tiệc tất niên, team-building, kỷ niệm...).

- Chuẩn bị hậu cần cho các sự kiện, hội họp.

Quản lý chi phí hành chính:

- Theo dõi, kiểm soát các chi phí văn phòng (điện, nước, in ấn, văn phòng phẩm...).

- Lập kế hoạch chi tiêu hành chính định kỳ.