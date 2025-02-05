Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Mỹ Phục làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH Mỹ Phục
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Quản lý văn thư lưu trữ và Pháp lý
- Lễ Tân, Khánh Tiết
- Vệ sinh văn phòng, cảnh quan xanh sạch nơi làm việc
- Cơ sở vật chất tối thiểu luôn đảm bảo sẵn sàng cho CBNV làm việc: Điện, nước sinh hoạt, điều hòa, máy in, nước uống, điện thoại...
- Quản lý xe, lái xe, các chi phí liên quan vận hành xe ô tô
- Mua sắm cấp phát VPP/ Quản lý thư tín, bưu phẩm đi đến
- Quản lý tài sản/công cụ dụng cụ
- Quản lý chi phí hành chính. Mua sắm hợp lý và có hiệu quả. Thực hiện các khoản thanh toán đúng hạn, chính xác, không để công nợ tồn đọng
- Quản lý kho tài sản/ccdc
- Quản lý và sử dụng xe Công ty/Thẻ taxi
- Đăng ký và cấp phát VPP
- Đăng ký sử dụng phòng họp
- Quy chế Công tác
- Mua sắm và cấp phát máy tính/ts, ccdc
- Quy trình kiểm kê/thanh lý tài sản
- Tổ chức hoặc phối hợp với các phòng ban khác để tổ chức các chương trình như: Nghỉ mát, Teambuilding, Year-end party, khai xuân, lễ chùa....
- Mua sắm quà cho con em CBNV trong các ngày lễ lớn (Trung thu, QT Thiếu Nhi)
- Hậu cần cho các event lớn nhỏ khi có yêu cầu
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 2 năm trở lên tại vị trí tương đương.Ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm ở chuỗi hệ thống bán lẻ
- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt, quản lý thời gian, giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH Mỹ Phục Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mỹ Phục
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
