Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Mỹ Phục làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

- Quản lý văn thư lưu trữ và Pháp lý

- Lễ Tân, Khánh Tiết

- Vệ sinh văn phòng, cảnh quan xanh sạch nơi làm việc

- Cơ sở vật chất tối thiểu luôn đảm bảo sẵn sàng cho CBNV làm việc: Điện, nước sinh hoạt, điều hòa, máy in, nước uống, điện thoại...

- Quản lý xe, lái xe, các chi phí liên quan vận hành xe ô tô

- Mua sắm cấp phát VPP/ Quản lý thư tín, bưu phẩm đi đến

- Quản lý tài sản/công cụ dụng cụ

- Quản lý chi phí hành chính. Mua sắm hợp lý và có hiệu quả. Thực hiện các khoản thanh toán đúng hạn, chính xác, không để công nợ tồn đọng

- Quản lý kho tài sản/ccdc

- Quản lý và sử dụng xe Công ty/Thẻ taxi

- Đăng ký và cấp phát VPP

- Đăng ký sử dụng phòng họp

- Quy chế Công tác

- Mua sắm và cấp phát máy tính/ts, ccdc

- Quy trình kiểm kê/thanh lý tài sản

- Tổ chức hoặc phối hợp với các phòng ban khác để tổ chức các chương trình như: Nghỉ mát, Teambuilding, Year-end party, khai xuân, lễ chùa....

- Mua sắm quà cho con em CBNV trong các ngày lễ lớn (Trung thu, QT Thiếu Nhi)

- Hậu cần cho các event lớn nhỏ khi có yêu cầu