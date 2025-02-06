Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô 35

- Lô BT1 Khu Đô thị mới Pháp Vân

- Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp đón, hướng dẫn khách đến giao dịch, làm việc tại Công ty.
- Trực tổng đài điện thoại, tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, thông tin qua điện thoại. Nhận và chuyển cuộc gọi đến các phòng/ ban, ghi nhận thông tin từ khách hàng. Lập sổ theo dõi di động – liên tỉnh.
- Thực hiện chuyển phát nhanh, kiểm soát, theo dõi yêu cầu chuyển phát nhanh của các bộ phận và làm thủ tục chi phí chuyển phát nhanh hàng tháng.
- Tiếp nhận, phân loại và chuyển giao thư tín, fax, công văn đến/đi theo đúng quy định đảm bảo thông tin nhanh chóng, chuẩn xác. Lập sổ giao nhận từng phòng ban.
- Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến các phòng/ ban, lưu các biểu mẫu gốc do các phòng/ ban chuyển về, theo dõi và photo các biểu mẫu theo yêu cầu. Photo các tài liệu, văn bản giấy tờ thuộc phần việc được giao
- Thực hiện công tác tuyển dụng: tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng, đăng tin trên các trang tuyển dụng có phí và miễn phí.
- Lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch hẹn phỏng vấn
- Tiếp nhận nhân viên mới
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng, giải quyết công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
-Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương
-Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
-Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7- 9tr;
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô 30 - Lô BT2 Khu Đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

