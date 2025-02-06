Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
- Hà Nội: Ô 35
- Lô BT1 Khu Đô thị mới Pháp Vân
- Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tiếp đón, hướng dẫn khách đến giao dịch, làm việc tại Công ty.
- Trực tổng đài điện thoại, tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, thông tin qua điện thoại. Nhận và chuyển cuộc gọi đến các phòng/ ban, ghi nhận thông tin từ khách hàng. Lập sổ theo dõi di động – liên tỉnh.
- Thực hiện chuyển phát nhanh, kiểm soát, theo dõi yêu cầu chuyển phát nhanh của các bộ phận và làm thủ tục chi phí chuyển phát nhanh hàng tháng.
- Tiếp nhận, phân loại và chuyển giao thư tín, fax, công văn đến/đi theo đúng quy định đảm bảo thông tin nhanh chóng, chuẩn xác. Lập sổ giao nhận từng phòng ban.
- Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến các phòng/ ban, lưu các biểu mẫu gốc do các phòng/ ban chuyển về, theo dõi và photo các biểu mẫu theo yêu cầu. Photo các tài liệu, văn bản giấy tờ thuộc phần việc được giao
- Thực hiện công tác tuyển dụng: tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng, đăng tin trên các trang tuyển dụng có phí và miễn phí.
- Lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch hẹn phỏng vấn
- Tiếp nhận nhân viên mới
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng, giải quyết công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương
-Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
-Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI