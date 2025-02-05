Tuyển Nhân viên hành chính Tập đoàn INVESTCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Tập đoàn INVESTCORP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhân viên Hành chính
Tên công việc:
Nữ
Giới tính:
< 29 tuổi
Tuổi:
Toàn thời gian
Loại công việc:
Mô tả công việc:
• Phụ trách công tác truyền thông của Tập đoàn: sản xuất nội dung, lập kế hoạch truyền thông, quản lý thương hiệu, sự kiện…
• Phụ trách các công việc hành chính trong Tập đoàn: Quản lý con dấu, quyết toán xăng xe, công chứng hồ sơ…
• Các công việc hành chính khác liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng. Ưu tiên ứng viên chuyên ngành báo chí, truyền thông.
Tại Tập đoàn INVESTCORP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn INVESTCORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
