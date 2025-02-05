Tuyển Nhân viên hành chính Tập đoàn INVESTCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tên công việc: Nhân viên Hành chính

Giới tính: Nữ

Tuổi: < 29 tuổi

Loại công việc: Toàn thời gian

Mô tả công việc:

• Phụ trách công tác truyền thông của Tập đoàn: sản xuất nội dung, lập kế hoạch truyền thông, quản lý thương hiệu, sự kiện…

• Phụ trách các công việc hành chính trong Tập đoàn: Quản lý con dấu, quyết toán xăng xe, công chứng hồ sơ…

• Các công việc hành chính khác liên quan.