Tuyển Nhân viên hành chính Braly JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Braly JSC
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Braly JSC

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Braly JSC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa Garden Hill, số 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1.Hành chính - văn phòng (70%)
Quản lý tài sản của công ty, đảm bảo chất lượng và hoạt động của các thiết bị làm việc, Báo cáo lên cấp trên để thực hiện việc bảo hành, bảo trì theo thời hạn.
Đảm bảo vệ sinh, cảnh quan văn phòng.
Thực hiện các nghiệp vụ thu mua, kiểm soát, bảo quản: vật tư, văn phòng phẩm, vệ sinh phẩm.... cho văn phòng.
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị văn phòng cần sửa chữa, cài đặt, thay mới...)
Sắp xếp phòng họp, phòng đón khách hoặc văn phòng công ty vào các dịp lễ, tết, khi có khách ghé thăm.
Theo dõi, bổ sung kịp thời đồ uống, đồ ăn, các đồ dùng cần ở khu vực pantry công ty
Quản lý hóa đơn mua hàng, quản lý chi phí dành cho Back Office
Hỗ trợ ban lãnh đạo hoặc nhân sự trong các chuyến đi công tác (vé máy bay, hộ chiếu, phòng khách sạn,....)
2.Các công tác nhân sự (30%)
Truyền thông nội bộ - xây dựng văn hóa công ty (Theo phân công), hỗ trợ tổ chức các sự kiện của công ty
C&B: Thực hiện tổng hợp bảng chấm công; Khai báo và thực hiện các thủ tục tăng mới, báo giảm, nghiệp vụ thu, nghiệp vụ chi bảo hiểm cho nhân sự; triển khai các chính sách/quyết định khen thưởng cho nhân sự.
Quản lý hồ sơ nhân sự.
Truyền thông thương hiệu tuyển dụng của công ty trên mạng xã hội.
Hỗ trợ thực hiện các công việc khác của bộ phận theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc sinh viên năm cuối đang chờ tốt nghiệp.
Tin học văn phòng ở mức khá trở lên
Nhạy bén, khéo léo, nhẹ nhàng, cẩn thận và tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc
Hòa đồng, có nhiều năng lượng tích cực và có kỹ năng xử lý tình huống tốt.
Ưu tiên các bạn có trình độ Tiếng Anh khá, có chứng chỉ Toeic hoặc IELTS
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm quản trị Fanpage, có khả năng viết Content cơ bản.

Tại Braly JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Offer 8-10M tùy năng lực + trợ cấp ăn trưa + trợ cấp đi lại.
Tháng lương 13.
Thưởng Tết Âm Lịch từ 01 - 05 tháng lương.
Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương, 08/03, 20/10,... áp dụng cho tất cả nhân sự (chính thức, thử việc, thực tập sinh).
Phụ cấp xăng xe, ăn trưa hàng tháng.
Thử việc tối đa 02 tháng 100% lương
Được cung cấp hoàn toàn trang thiết bị phù hợp với vị trí công việc.
Review hiệu suất & lương thưởng định kỳ 2 lần/năm (tháng 1 & tháng 7).
Bảo hiểm, nghỉ lễ, phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật, được cung cấp các gói khám sức khỏe định kỳ khi trở thành nhân viên chính thức.
Startup năng động, tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết.
Được đào tạo bởi các leader giàu kinh nghiệm từng làm tại các công ty Tech lớn.
Cơ hội phát triển và tham gia vào các sản phẩm có hàng triệu - chục triệu người dùng trên toàn cầu.
Miễn phí trà, cafe, nước ngọt tại Pantry.
Có cơ hội tham gia rất nhiều các CLB do công ty tổ chức và tài trợ: Bóng đá, bóng bàn, Bi-a, Board game, Chạy bộ, cầu lông....
Khu vực vui chơi với Bàn Bi-a siêu xịn, bàn bóng bàn, PS4 và nhiều bộ môn hấp dẫn khác
Team building/du lịch mỗi 3 tháng – Công ty tài trợ 100% chi phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Braly JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Braly JSC

Braly JSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

