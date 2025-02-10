Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
- Hà Nội: Tòa licogi13 số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Công tác lễ tân
Thực hiện các công tác hậu cần để tiếp đón khách đến làm việc tại công ty, họp (Trà, nước, bánh kẹo, hoa quả)
Vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ khu vực lễ tân. Kết hợp trang trí, theo dõi vệ sinh chung của văn phòng
Nhận và gửi chuyển phát hồ sơ, công chứng tài liệu
Theo dõi, quản lý nước uống, văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng (máy tính, máy in)
Liên hệ Ban quản lý tòa nhà thực hiện đăng ký vé xe cho CBNV, ra vào tòa nhà khi cần
Công tác hành chính
Quản lý văn thư lưu trữ: công văn đến – đi – nội bộ, biên bản giao nhận, giấy giới thiệu (Quản lý bản cứng và lập danh mục theo dõi, cung cấp khi có yêu cầu)
Tổng hợp và thanh quyết toán các chi phí hành chính (Điện thoại, nước uống, đồ dùng văn phòng,...)
Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định
Thực hiện chấm công cho CBNV hàng tháng
Công tác hình ảnh
Thực thi đăng bài, hình ảnh lên các trang mạng xã hội: facebook, website của công ty
Phối hợp tổ chức các sự kiện chung tại công ty (Du lịch, tất niên, các ngày lễ 8/3, 20/10,...)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về lễ tân/hành chính văn phòng
Kỹ năng: Làm việc nhóm, giao tiếp ôn hòa, hòa đồng
Trung thực, chăm chỉ và đúng giờ
Nhiệt tình và quyết liệt trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, ngày phép, nghỉ lễ: Theo quy định của Pháp luật
Hỗ trợ ăn trưa
Thưởng: Các dịp Tết dương lịch, 30/4-01/5, 2/9, Tết âm lịch
Phúc lợi: Du lịch 1 năm/lần, teambuliding, các ngày trung thu, 20/10, 8/3, sinh nhật
Đào tạo và phát triển: Các chương trình đào tạo chuyên môn, và cung cấp lộ trình phát triển sự nghiệp, lộ trình học tập rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI