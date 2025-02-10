Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa licogi13 số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính

Công tác lễ tân

Thực hiện các công tác hậu cần để tiếp đón khách đến làm việc tại công ty, họp (Trà, nước, bánh kẹo, hoa quả)

Vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ khu vực lễ tân. Kết hợp trang trí, theo dõi vệ sinh chung của văn phòng

Nhận và gửi chuyển phát hồ sơ, công chứng tài liệu

Theo dõi, quản lý nước uống, văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng (máy tính, máy in)

Liên hệ Ban quản lý tòa nhà thực hiện đăng ký vé xe cho CBNV, ra vào tòa nhà khi cần

Công tác hành chính

Quản lý văn thư lưu trữ: công văn đến – đi – nội bộ, biên bản giao nhận, giấy giới thiệu (Quản lý bản cứng và lập danh mục theo dõi, cung cấp khi có yêu cầu)

Tổng hợp và thanh quyết toán các chi phí hành chính (Điện thoại, nước uống, đồ dùng văn phòng,...)

Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định

Thực hiện chấm công cho CBNV hàng tháng

Công tác hình ảnh

Thực thi đăng bài, hình ảnh lên các trang mạng xã hội: facebook, website của công ty

Phối hợp tổ chức các sự kiện chung tại công ty (Du lịch, tất niên, các ngày lễ 8/3, 20/10,...)

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị văn phòng, Nhân sự, luật, quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về lễ tân/hành chính văn phòng

Kỹ năng: Làm việc nhóm, giao tiếp ôn hòa, hòa đồng

Trung thực, chăm chỉ và đúng giờ

Nhiệt tình và quyết liệt trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

BHXH, ngày phép, nghỉ lễ: Theo quy định của Pháp luật

Hỗ trợ ăn trưa

Thưởng: Các dịp Tết dương lịch, 30/4-01/5, 2/9, Tết âm lịch

Phúc lợi: Du lịch 1 năm/lần, teambuliding, các ngày trung thu, 20/10, 8/3, sinh nhật

Đào tạo và phát triển: Các chương trình đào tạo chuyên môn, và cung cấp lộ trình phát triển sự nghiệp, lộ trình học tập rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

