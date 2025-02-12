Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Equix Technologies
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH Equix Technologies

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm nhà cung cấp, đánh giá chất lượng dịch vụ và đề xuất phù hợp. Thực hiện mua sắm, cấp phát và giám sát việc sử dụng VPP, CCDC, trang thiết bị văn phòng, vật tư tiêu hao.
Đối chiếu thanh toán các khoản mục chi phí định kỳ: CPN, tiền điện, cước điện thoại, internet, tên miền, định vị xe, VPP, dịch vụ IT
Tiếp nhận lịch đăng ký công tác từ các bộ phận và phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho CBNV đi công tác như: điều phối lái xe, đặt phòng khách sạn, vé máy bay.... Hướng dẫn các bộ phận và kiểm tra các khoản thanh toán công tác phí sau khi kết thúc chuyến công tác.
Phối hợp tổ chức các sự kiện, event tại công ty như: Hội họp, sinh nhật, tất niên, du lịch, du xuân...
Thực hiện công tác chuẩn bị quà tết, quà tặng sự kiện event, quà trung thu, bánh sinh nhật tặng khách hàng...
Thực hiện ngoại giao với các đơn vị, chính quyền sở tại để giải quyết các công việc liên quan thuộc phạm vi công việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ Công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Có kỹ năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch trong công việc tốt
Có kỹ năng truyền đạt tốt.
Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Equix Technologies Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận lương theo năng lực, upto 15M Gross.
100% lương trong thời gian thử việc.
Xét tăng lương 1 lần/năm.
Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu suất, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,...
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp khi trở thành nhân sự chính thức.
Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, khuyến khích tài năng trẻ,...
Môi trường trẻ trung năng động và đầy nhiệt huyết.
Thời gian làm việc linh hoạt.
Được đào tạo 1-1 với Quản lý hoặc Senior.
Du lịch nghỉ mát hàng năm, nhiều hoạt động teambuilding.
Hỗ trợ hoạt động CLB như Cầu lông, Yoga, Đá bóng, Bơi-Đạp-Chạy,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Equix Technologies

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Level 21, Hoa Binh Tower, 106 Hoang Quoc Viet St., Cau Giay Dist., Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

