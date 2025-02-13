Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Manor Center Park - Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Về Hành chính

- Quản lý, lập kế hoạch tuyển dụng, giám sát, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo có đủ số lượng, chất lượng và đa dạng các nhân viên cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

- Quản lý thông tin nguồn nhân lực, tình hình ký kết hợp đồng lao động của nhân viên công ty, công tác BHXH. Quản lý việc thực hiện các công việc hành chính, nhân sự như tổng hợp chấm công, tính lương .....

- Chịu trách nhiệm và quản lý các hồ sơ giấy tờ pháp lý công văn đến/ công văn đi của Công ty.

- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành công việc được giao.

Về Pháp Chế:

- Tư vấn pháp lý:

- Soạn thảo, rà soát hợp đồng và các văn bản pháp lý khác:

• Tham gia soạn thảo, góp ý kiến về việc xây dựng các quy chế nội bộ của Công ty;

- Cập nhật văn bản pháp luật:

• Quản lý rủi ro pháp lý:

- Hỗ trợ công tác kiểm tra và thanh tra, xử lý tranh chấp:

Nữ, ngoại hình sáng, ưa nhìn

Độ tuổi: từ 26t – 38 tuổi

Thành thạo tin học văn phòng

Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Đã tốt nghiệp cử nhân Luật

Đã có kinh nghiệm làm việc tại ví trí tương đương, am hiểu về hợp đồng kinh tế...là một lợi thế

Giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, linh hoạt;

- Cung cấp máy tính để phục vụ công việc

- Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng

- Đóng BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp theo quy định của nhà nước

- Xét tăng lương thưởng hàng năm

- Tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm

