Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The Manor Center Park

- Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Về Hành chính
- Quản lý, lập kế hoạch tuyển dụng, giám sát, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo có đủ số lượng, chất lượng và đa dạng các nhân viên cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh.
- Quản lý thông tin nguồn nhân lực, tình hình ký kết hợp đồng lao động của nhân viên công ty, công tác BHXH. Quản lý việc thực hiện các công việc hành chính, nhân sự như tổng hợp chấm công, tính lương .....
- Chịu trách nhiệm và quản lý các hồ sơ giấy tờ pháp lý công văn đến/ công văn đi của Công ty.
- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
Về Pháp Chế:
- Tư vấn pháp lý:
- Soạn thảo, rà soát hợp đồng và các văn bản pháp lý khác:
• Tham gia soạn thảo, góp ý kiến về việc xây dựng các quy chế nội bộ của Công ty;
- Cập nhật văn bản pháp luật:
• Quản lý rủi ro pháp lý:
- Hỗ trợ công tác kiểm tra và thanh tra, xử lý tranh chấp:

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ngoại hình sáng, ưa nhìn
Độ tuổi: từ 26t – 38 tuổi
Thành thạo tin học văn phòng
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Đã tốt nghiệp cử nhân Luật
Đã có kinh nghiệm làm việc tại ví trí tương đương, am hiểu về hợp đồng kinh tế...là một lợi thế
Giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, linh hoạt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO Thì Được Hưởng Những Gì

- Cung cấp máy tính để phục vụ công việc
- Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
- Đóng BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp theo quy định của nhà nước
- Xét tăng lương thưởng hàng năm
- Tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 78D5 khu đô thị Đại Kim Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

