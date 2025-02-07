Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Green Park, số 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, HN

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

HÀNH CHÍNH
- Tiếp nhận các công văn, văn bản, giấy tờ chuyển đến và được phép giải quyết nhanh trong thẩm quyền. Phải lưu trữ các dữ liệu, văn bản tài liệu của công ty
- Theo dõi các nội quy nề nếp, văn hóa công ty
- Theo dõi các thiết bị, tài sản của công ty, có kế hoạch bảo trì với máy móc cố định theo tháng quý, có kế hoạch mua sắm các thiết bị bổ sung đảm bảo yêu cầu làm việc tốt nhất cho nhân viên.
- Lên bảng kê về những văn phòng phẩm cần thiết cho công ty theo từng tháng và có kế hoạch mua
- Quản lý kho đồ hành chính , dự án của công ty.
- Lên kế hoạch, ý tưởng và tổ chức các hoạt động trong nội bộ công ty
- Truyền thông các thông tin cần thiết đến các phòg ban trong công ty.
NHÂN SỰ
- Quản lý các hoạt động liên quan đến chế độ nhân sự tại Công ty: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm… (điều chỉnh, quản lý nhân sự; HĐLĐ; chấm công tính lương, nghỉ phép, công tác; thực hiện chế độ BHXH-BHYT-BHTN, báo cáo tăng giảm lao động, chấm dứt HĐLĐ và bàn giao, thực hiện các chế độ theo quy định của công ty, Thông tin CBNV…);
- Thực hiện các thủ tục nhân sự: nghỉ việc, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, …
- Tổng hợp và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của các bộ phận cùng các trưởng phòng khác

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B17-17 Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

