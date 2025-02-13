Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Bảo Hiểm Dai-ichi Life Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Toà intracom 2, 33 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho văn phòng

Giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự

Theo dõi và cập nhật danh sách nhân sự

Thiết kế banner, poster tuyển dụng

Thực hiện các công việc hành chính theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : sinh viên năm 2 trở lên

Có khả năng lắng nghe và giao tiếp tốt để đáp ứng yêu cầu trong công việc

Ưu tiên ứng viên có tham vọng về thu nhập hoặc sự thăng tiến cao

Tiếp nhận kiến thức nhanh, tư duy tích cực, kiểm soát cảm xúc và chịu được áp lực.

Có tinh thần đồng đội, kỹ năng xây dựng mối quan hệ và lắng nghe.

Sử dụng thành thạo canva pro

Tại Công ty Bảo Hiểm Dai-ichi Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.000.000VNĐ/ ca/ tháng.

Thanh toán tiền lương vào mùng 10 hàng tháng

Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản từ đầu, phát triển và định hướng nghề nghiệp.

Môi trường làm việc Công ty Nhật hiện đại, hòa đồng, vui vẻ và công cụ làm việc do Công ty cung cấp.

Công việc chỉ liên quan đến hành chính, không sale, telesale

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bảo Hiểm Dai-ichi Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin