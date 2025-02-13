Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Bảo Hiểm Dai-ichi Life Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Bảo Hiểm Dai-ichi Life Việt Nam
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 13, Toà intracom 2, 33 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho văn phòng
Giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự
Theo dõi và cập nhật danh sách nhân sự
Thiết kế banner, poster tuyển dụng
Thực hiện các công việc hành chính theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : sinh viên năm 2 trở lên
Có khả năng lắng nghe và giao tiếp tốt để đáp ứng yêu cầu trong công việc
Ưu tiên ứng viên có tham vọng về thu nhập hoặc sự thăng tiến cao
Tiếp nhận kiến thức nhanh, tư duy tích cực, kiểm soát cảm xúc và chịu được áp lực.
Có tinh thần đồng đội, kỹ năng xây dựng mối quan hệ và lắng nghe.
Sử dụng thành thạo canva pro
Tại Công ty Bảo Hiểm Dai-ichi Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 3.000.000VNĐ/ ca/ tháng.
3.000.000VNĐ/ ca/ tháng.
Thanh toán tiền lương vào mùng 10 hàng tháng
Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản từ đầu, phát triển và định hướng nghề nghiệp.
Môi trường làm việc Công ty Nhật hiện đại, hòa đồng, vui vẻ và công cụ làm việc do Công ty cung cấp.
Công việc chỉ liên quan đến hành chính, không sale, telesale
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bảo Hiểm Dai-ichi Life Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
