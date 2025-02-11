Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 115 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình ...và 4 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng ( tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn), đào tạo hội nhập cho nhân sự mới

Thực hiện Onboarding cho nhân viên mới và Off boarding cho nhân viên sắp nghỉ việc.

Lập kế hoạch, tổ chức các khóa đào tạo và quản lý hồ sơ đào tạo, đánh giá đào tạo, hoàn thiện tài liệu đào tạo nội bộ theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Theo dõi & đánh giá thử việc, đánh giá gia hạn HĐLĐ, Soạn thảo văn bản, trình ký, lưu giữ Hợp đồng lao động, Hợp đồng đào tạo đối với Người lao động trong Công ty.

Chăm sóc, Phát triển kênh tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội và thực hiện các công việc liên quan truyền thông nội bộ;

Báo cáo công việc tuần, tháng, quý...

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật,... hoặc ngành liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng. Ứng viên mạnh tuyển dụng hoặc có kinh nghiệm tuyển mass là lợi thế

Chủ động, tích cực, hòa đồng, tận tâm, quyết liệt, học hỏi, chịu được áp lực công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt;

Kỹ năng lập kế hoạch tuyển dụng;

Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá;

Kỹ năng tạo nguồn ứng viên;

Kỹ năng thiết kế ảnh cơ bản trên canva;

Tư duy logic.

Sử dụng tốt tin học văn phòng Word, excel, sử dụng canva và edit video cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.5-11 triệu/ tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội được học tập và phát triển tất cả các mảng của nghề nhân sự ...

Được trang bị đầy đủ máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc

Tham gia BHXH khi hết thử việc, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên, thưởng cống hiến, review lương theo năng lực...

Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Thời gian làm việc: 8h/ ngày từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến trưa thứ 7.

Địa điểm làm việc: Số 9, ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin