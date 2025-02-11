Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS
- Hà Nội: 115 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình ...và 4 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Thực hiện công tác tuyển dụng ( tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn), đào tạo hội nhập cho nhân sự mới
Thực hiện Onboarding cho nhân viên mới và Off boarding cho nhân viên sắp nghỉ việc.
Lập kế hoạch, tổ chức các khóa đào tạo và quản lý hồ sơ đào tạo, đánh giá đào tạo, hoàn thiện tài liệu đào tạo nội bộ theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Theo dõi & đánh giá thử việc, đánh giá gia hạn HĐLĐ, Soạn thảo văn bản, trình ký, lưu giữ Hợp đồng lao động, Hợp đồng đào tạo đối với Người lao động trong Công ty.
Chăm sóc, Phát triển kênh tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội và thực hiện các công việc liên quan truyền thông nội bộ;
Báo cáo công việc tuần, tháng, quý...
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng. Ứng viên mạnh tuyển dụng hoặc có kinh nghiệm tuyển mass là lợi thế
Chủ động, tích cực, hòa đồng, tận tâm, quyết liệt, học hỏi, chịu được áp lực công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt;
Kỹ năng lập kế hoạch tuyển dụng;
Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá;
Kỹ năng tạo nguồn ứng viên;
Kỹ năng thiết kế ảnh cơ bản trên canva;
Tư duy logic.
Sử dụng tốt tin học văn phòng Word, excel, sử dụng canva và edit video cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội được học tập và phát triển tất cả các mảng của nghề nhân sự ...
Được trang bị đầy đủ máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc
Tham gia BHXH khi hết thử việc, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên, thưởng cống hiến, review lương theo năng lực...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 8h/ ngày từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến trưa thứ 7.
Địa điểm làm việc: Số 9, ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
