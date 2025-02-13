Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 130 Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tuyển dụng các vị trí theo định biên

Tính lương thưởng, chế độ

Theo dõi, xử lý phát sinh BHXH (nếu chưa có KN thì ko cần làm)

Theo dõi vận hành, xử phạt theo quy định, duy trì văn hóa doanh nghiệp

Soạn thảo và quản lý sắp xếp các văn bản giấy tờ (HĐTV, HĐLĐ, CV, QĐ, TB.....)

Các công việc hành chính khác...(tổ chức sự kiện lễ tết...)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CHUNG:

Nữ, dưới 30 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm

Tính cách hướng ngoại, sôi nổi

Giao tiếp tốt.

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN:

Thành thạo tin học văn phòng

Tư duy logic tốt

Kỹ năng xử lý quan hệ lao động tốt

Kỹ năng quản lý, sắp xếp tài liệu, thông tin

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: T2 - hết T7 (8h-17h30)

Thu nhập: 7-9tr

Được đào tạo. hướng dẫn

Chế độ thưởng lễ tết theo quy định nhà nước

Chế độ riêng công ty: sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch....

BHXH đóng theo quy định nhà nước

Các thiết bị sử dụng trong công việc được cung cấp sẵn: máy tính, điện thoại , máy in.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin