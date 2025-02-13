Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 130 Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tuyển dụng các vị trí theo định biên
Tính lương thưởng, chế độ
Theo dõi, xử lý phát sinh BHXH (nếu chưa có KN thì ko cần làm)
Theo dõi vận hành, xử phạt theo quy định, duy trì văn hóa doanh nghiệp
Soạn thảo và quản lý sắp xếp các văn bản giấy tờ (HĐTV, HĐLĐ, CV, QĐ, TB.....)
Các công việc hành chính khác...(tổ chức sự kiện lễ tết...)
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CHUNG:
Nữ, dưới 30 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm
Tính cách hướng ngoại, sôi nổi
Giao tiếp tốt.
YÊU CẦU CHUYÊN MÔN:
Thành thạo tin học văn phòng
Tư duy logic tốt
Kỹ năng xử lý quan hệ lao động tốt
Kỹ năng quản lý, sắp xếp tài liệu, thông tin
Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: T2 - hết T7 (8h-17h30)
Thu nhập: 7-9tr
Được đào tạo. hướng dẫn
Chế độ thưởng lễ tết theo quy định nhà nước
Chế độ riêng công ty: sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch....
BHXH đóng theo quy định nhà nước
Các thiết bị sử dụng trong công việc được cung cấp sẵn: máy tính, điện thoại , máy in.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL
