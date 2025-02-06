Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH MEGA SOLUTION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH MEGA SOLUTION VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà C’Land CT
- 3, Số 81 Đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của ban giám đốc.
Lập và quản lý Hợp đồng lao động, các quyết định/văn bản/hồ sơ của công ty.
Đối chiếu dữ liệu máy chấm công, lập bảng chấm công cho nhân viên trong công ty.
Đánh giá công việc hàng tháng của nhân viên trong công ty.
Lên kế hoạch mua sắm, quản lý văn phòng phẩm, đồ dùng công ty.
Đảm bảo các công tác văn phòng như tiếp khách, công tác sắp xếp văn phòng.
Lên kế hoạch và tổ chức sự kiện hằng năm (du lịch, sinh nhật công ty, tất niên...), cuộc họp công ty, quà tặng lễ tết cho khách hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức: luật lao động, luật BHXH, Tin học văn phòng
Ưu tiên độ tuổi từ 1996-1992.
Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc nhóm, khả năng gắn kết mọi người, làm việc độc lập, chịu được áp lực trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MEGA SOLUTION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe, điện thoại, gửi xe.
Ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Thưởng lương tháng 13+, thưởng các ngày lễ Tết
Teambuilding sôi động, du lịch hàng năm, ...
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, có cơ hội thăng tiến, ổn định lâu dài.
Được cấp VPP, thiết bị hỗ trợ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEGA SOLUTION VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI