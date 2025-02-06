Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH MEGA SOLUTION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà C’Land CT - 3, Số 81 Đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của ban giám đốc.

Lập và quản lý Hợp đồng lao động, các quyết định/văn bản/hồ sơ của công ty.

Đối chiếu dữ liệu máy chấm công, lập bảng chấm công cho nhân viên trong công ty.

Đánh giá công việc hàng tháng của nhân viên trong công ty.

Lên kế hoạch mua sắm, quản lý văn phòng phẩm, đồ dùng công ty.

Đảm bảo các công tác văn phòng như tiếp khách, công tác sắp xếp văn phòng.

Lên kế hoạch và tổ chức sự kiện hằng năm (du lịch, sinh nhật công ty, tất niên...), cuộc họp công ty, quà tặng lễ tết cho khách hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Luật, Khoa học xã hội và các chuyên ngành liên quan.

Kiến thức: luật lao động, luật BHXH, Tin học văn phòng

Ưu tiên độ tuổi từ 1996-1992.

Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc nhóm, khả năng gắn kết mọi người, làm việc độc lập, chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MEGA SOLUTION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 10 -15tr, tăng theo kết quả công việc

Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe, điện thoại, gửi xe.

Ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Thưởng lương tháng 13+, thưởng các ngày lễ Tết

Teambuilding sôi động, du lịch hàng năm, ...

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, có cơ hội thăng tiến, ổn định lâu dài.

Được cấp VPP, thiết bị hỗ trợ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEGA SOLUTION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin