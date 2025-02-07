Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Dương Văn Bé., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý hồ sơ nhân sự, lưu giữ hồ sơ của nhân viên.

- Thực hiện đăng tuyển tuyển dụng nhân sự khi cần thiết theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty.

- Thực hiện hồ sơ mua sắm văn phòng phẩm và trang thiết bị văn phòng; nhu yếu phẩm cung cấp cho các phòng ban có nhu cầu.

- Sao chụp hoặc công chứng các văn bản, tài liệu, giấy tờ có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Theo dõi, kiểm soát và làm thủ tục thanh toán các chi phí hành chính như: điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, vé máy bay, chi phí xe, chuyển phát nhanh, suất ăn, chi phí sửa chữa/thay thế máy tính/máy in... theo đúng định mức đã xây dựng và phê duyệt.

- Thực hiện việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ hồ sơ pháp lý của công ty và các tài liệu công chứng.

- Quản lý bảo hiểm xã hội.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

- Nữ, có ngoại hình ưa nhìn

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 08 triệu (Thoả thuận theo năng lực)

- Thời gian làm việc: Hành chính 8h30-17h30 (trưa nghỉ 1 tiếng)

- Chế độ BHXH, BHYT theo như luật quy định, chế độ hiếu – hỉ, sinh nhật, ốm đau.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM

