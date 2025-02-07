Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 124 Dương Văn Bé., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý hồ sơ nhân sự, lưu giữ hồ sơ của nhân viên.
- Thực hiện đăng tuyển tuyển dụng nhân sự khi cần thiết theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty.
- Thực hiện hồ sơ mua sắm văn phòng phẩm và trang thiết bị văn phòng; nhu yếu phẩm cung cấp cho các phòng ban có nhu cầu.
- Sao chụp hoặc công chứng các văn bản, tài liệu, giấy tờ có liên quan đến nhiệm vụ được giao.
- Theo dõi, kiểm soát và làm thủ tục thanh toán các chi phí hành chính như: điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, vé máy bay, chi phí xe, chuyển phát nhanh, suất ăn, chi phí sửa chữa/thay thế máy tính/máy in... theo đúng định mức đã xây dựng và phê duyệt.
- Thực hiện việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ hồ sơ pháp lý của công ty và các tài liệu công chứng.
- Quản lý bảo hiểm xã hội.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1 năm trở lên
- Nữ, có ngoại hình ưa nhìn
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 08 triệu (Thoả thuận theo năng lực)
- Thời gian làm việc: Hành chính 8h30-17h30 (trưa nghỉ 1 tiếng)
- Chế độ BHXH, BHYT theo như luật quy định, chế độ hiếu – hỉ, sinh nhật, ốm đau.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 60 - TT20, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

