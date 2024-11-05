Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

  • Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận sale;
  • Liên hệ trực tiếp khách hàng, lập kế hoạch, tổ chức, lên lịch trình, đặt dịch vụ, báo giá tour;
  • Trực tiếp theo dõi, điều hành, xử lí các vấn đề liên quan đến tour;
  • Làm việc, phối hợp với các bộ phận liên quan, đảm bảo chất lượng tour;
  • Thu hồi công nợ của khách hàng;
  • Quyết toán chi phí với các nhà cung cấp;
  • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương;
  • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành du lịch;
  • Có kiến thức, am hiểu về các tour miền Trung;
  • Có máy tính, laptop cá nhân;
  • Kỹ năng giao tiếp, ngoại giao, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt;
  • Thành thạo tiếng Anh chuyên ngành;
  • Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, cầu thị với công việc;
  • Có khả năng chịu được áp lực công việc cao;
  • Có khả năng nắm bắt công việc tốt, xử lí tình huống hiệu quả;
  • Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm;
  • Nhanh nhẹn, có thể trực điện thoại 24/24;
  • Ưu tiên các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, ứng viên muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương + phụ cấp + thưởng doanh thu;
  • Tổ chức du lịch định kì;
  • Đóng bảo hiểm;
  • Tăng lương định kì.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

