Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
- Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận sale;
- Liên hệ trực tiếp khách hàng, lập kế hoạch, tổ chức, lên lịch trình, đặt dịch vụ, báo giá tour;
- Trực tiếp theo dõi, điều hành, xử lí các vấn đề liên quan đến tour;
- Làm việc, phối hợp với các bộ phận liên quan, đảm bảo chất lượng tour;
- Thu hồi công nợ của khách hàng;
- Quyết toán chi phí với các nhà cung cấp;
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương;
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành du lịch;
- Có kiến thức, am hiểu về các tour miền Trung;
- Có máy tính, laptop cá nhân;
- Kỹ năng giao tiếp, ngoại giao, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt;
- Thành thạo tiếng Anh chuyên ngành;
- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, cầu thị với công việc;
- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao;
- Có khả năng nắm bắt công việc tốt, xử lí tình huống hiệu quả;
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm;
- Nhanh nhẹn, có thể trực điện thoại 24/24;
- Ưu tiên các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, ứng viên muốn gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương + phụ cấp + thưởng doanh thu;
- Tổ chức du lịch định kì;
- Đóng bảo hiểm;
- Tăng lương định kì.
