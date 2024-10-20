Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 600 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP
- Đà Nẵng: 218 Tố Hữu, Khuê Trung, Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 600 - 700 USD
Quản lý các dự án Y tế, tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, thư từ khách hàng liên quan đến dự án.
Take care khách Nhật sang Việt Nam công tác
Thực hiện các công việc phiên dịch tiếng Nhật cho khách hàng, đối tác.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững tiếng Nhật N2, có khả năng biên phiên dịch tiếng Nhật.
Có kiến thức về ngành Điều Dưỡng và hiểu về công việc nghiệp đoàn là lợi thế. .
Kỹ năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng Nhật lưu loát.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
