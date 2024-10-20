Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 600 - 700 USD

Mức lương 600 - 700 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 218 Tố Hữu, Khuê Trung, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 600 - 700 USD

Quản lý các dự án Y tế, tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, thư từ khách hàng liên quan đến dự án. Take care khách Nhật sang Việt Nam công tác Thực hiện các công việc phiên dịch tiếng Nhật cho khách hàng, đối tác. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Quản lý các dự án Y tế, tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, thư từ khách hàng liên quan đến dự án.

Take care khách Nhật sang Việt Nam công tác

Thực hiện các công việc phiên dịch tiếng Nhật cho khách hàng, đối tác.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững tiếng Nhật N2, có khả năng biên phiên dịch tiếng Nhật. Có kiến thức về ngành Điều Dưỡng và hiểu về công việc nghiệp đoàn là lợi thế. . Kỹ năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng Nhật lưu loát. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững tiếng Nhật N2, có khả năng biên phiên dịch tiếng Nhật.

Có kiến thức về ngành Điều Dưỡng và hiểu về công việc nghiệp đoàn là lợi thế. .

Kỹ năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng Nhật lưu loát.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin