Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 600 - 700 USD

CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Mức lương
600 - 700 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 218 Tố Hữu, Khuê Trung, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 600 - 700 USD

Quản lý các dự án Y tế, tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, thư từ khách hàng liên quan đến dự án. Take care khách Nhật sang Việt Nam công tác Thực hiện các công việc phiên dịch tiếng Nhật cho khách hàng, đối tác. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Quản lý các dự án Y tế, tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, thư từ khách hàng liên quan đến dự án.
Take care khách Nhật sang Việt Nam công tác
Thực hiện các công việc phiên dịch tiếng Nhật cho khách hàng, đối tác.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững tiếng Nhật N2, có khả năng biên phiên dịch tiếng Nhật. Có kiến thức về ngành Điều Dưỡng và hiểu về công việc nghiệp đoàn là lợi thế. . Kỹ năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng Nhật lưu loát. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững tiếng Nhật N2, có khả năng biên phiên dịch tiếng Nhật.
Có kiến thức về ngành Điều Dưỡng và hiểu về công việc nghiệp đoàn là lợi thế. .
Kỹ năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng Nhật lưu loát.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 218 Tố Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

