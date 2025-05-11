Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 137 đường 3 tháng 2, P. Thuận Phước, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính

1. Chấm công và phúc lợi bếp trung tâm

- Theo dõi chấm công, tăng ca, nghỉ phép, nghỉ việc.

- Chuyển yêu cầu phúc lợi, khiếu nại đến Nhân sự.

- Hỗ trợ tổ chức sinh nhật, liên hoan nhân viên.

2. Hỗ trợ quản lý sản xuất – vận hành

- Nhập liệu báo cáo sản xuất (sản lượng, hao hụt, năng suất).

- Lập phiếu đề xuất, báo cáo sự cố, yêu cầu vật tư.

- Theo dõi máy móc: báo cáo sửa chữa, bảo trì, phân tích OEE.

- Hỗ trợ kiểm tra an toàn thực phẩm, vệ sinh 5S.

- Hướng dẫn quy trình cho nhân viên mới.

3. Công việc hành chính và lưu trữ

- Thanh toán chi phí điện, nước, công tác.

- Đăng ký đào tạo, hỗ trợ tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ.

- Phối hợp tổ chức đào tạo, đánh giá định kỳ.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, công văn, thông báo.

- Soạn thảo văn bản, theo dõi lịch họp, sắp xếp công tác hành chính.

- Tổng hợp checklist QA gửi bộ phận QA.

4. Quản lý đồng phục, văn phòng phẩm

- Đặt mua, cấp phát đồng phục, bảo hộ lao động, văn phòng phẩm.

- Quản lý tài sản hành chính (bàn ghế, tủ, máy lọc nước, điều hòa).

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học.

Kỹ năng:

- Ưu tiên biết dịch tiếng Anh hoặc tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ.

- Thành thạo vi tính văn phòng, làm slide chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm:

- Ưu tiên 1 năm kinh nghiệm.

- Chưa có kinh nghiệm nhưng đủ năng lực sẽ được đào tạo.

- Thể chất: Nữ, sức khỏe tốt.

Tố chất:

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

- Tư duy hệ thống, tổ chức khoa học.

- Trách nhiệm, cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ ( nghỉ phép năm...), phúc lợi (hiếu, hỷ, sinh nhật...), Lễ, Tết theo quy định.

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cung cấp máy tính theo quy định công ty

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên

Giảm giá nhân viên khi sử dụng dịch vụ tại công ty

Review tăng lương hàng năm

Tham gia teambuilding, year end party hàng năm

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng của công ty

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển

