Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 268 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Quận Hải Châu

Kiểm tra thu chi các khoản của nội bộ và khách hàng theo quy định của Công ty

Nhập lệnh công tác vào phần mềm chăm sóc khách hàng, làm phiếu yêu cầu báo giá vật tư, yêu cầu vật tư khi có phát sinh

Theo dõi nhập xuất vật tư, công nợ thang mới, và công nợ bảo trì

Theo dõi giao nhận thư từ, phỏng vấn tuyển dụng,...

Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.

Nữ, độ tuổi 25 – 35

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc các ngành có liên quan;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tại các đơn vị sản xuất, thi công lắp đặt công trình;

Cẩn thận, chính xác, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;

Có khả năng quản lý, lập kế hoạch, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, kiểm soát chi phí, tuyển dụng,

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán công ty đang thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Sáng Thứ Bảy;

Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty

Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được nâng lương theo quy định của Công ty;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

