Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 268 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm tra thu chi các khoản của nội bộ và khách hàng theo quy định của Công ty
Nhập lệnh công tác vào phần mềm chăm sóc khách hàng, làm phiếu yêu cầu báo giá vật tư, yêu cầu vật tư khi có phát sinh
Theo dõi nhập xuất vật tư, công nợ thang mới, và công nợ bảo trì
Theo dõi giao nhận thư từ, phỏng vấn tuyển dụng,...
Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 25 – 35
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc các ngành có liên quan;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tại các đơn vị sản xuất, thi công lắp đặt công trình;
Cẩn thận, chính xác, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;
Có khả năng quản lý, lập kế hoạch, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, kiểm soát chi phí, tuyển dụng,
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán công ty đang thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận
Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Sáng Thứ Bảy;
Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;
Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty
Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Được nâng lương theo quy định của Công ty;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 219 Thạch Lam, Tân Phú, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

