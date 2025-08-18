Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LEVINCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 264 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1. Nắm vững kiến thức:

Tư vấn khách hàng về các sản phẩm của công ty (phần mềm POS, marketing, và dịch vụ cung cấp máy cà thẻ)

Dùng email, điện thoại, các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm công ty và tư vấn khách hàng từ những nguồn data do công ty cung cấp

Tìm kiếm khách hàng cá nhân hoặc cơ sở thương mại đang có nhu cầu về sản phẩm của công ty.

Tiến hành báo giá, thương lượng, và đàm phán đi đến Closed Deal.

2. Làm báo cáo kinh doanh:

Tìm hiểu thị trường, xu hướng hiện nay, thị hiếu khách hàng nhằm tạo kiến thức về sales tốt hơn giúp đỡ sales tốt hơn

Thu thập dữ liệu để phát triển sales

Phát triển mạng lưới khách hàng để đảm bảo đạt KPI mỗi tháng/mỗi quý

3. Chăm sóc khách hàng về sau:

Lắng nghe và giải quyết các thắc mắc của khách hàng trong quá trình tư vấn

Cùng làm việc với các bộ phận khác (support, marketing) để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng sau để có thể hỗ trợ kip thời cũng như tìm kiếm thêm nguồn khách hàng từ khách giới thiệu.

KPI tháng: 18-24 dịch vụ/ tháng

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực telesale ưu tiên kinh nghiệm trong ngành.

Có thể làm việc ca cố định ban đêm tại văn phòng (21h - 5h giờ Việt Nam)

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục xuất sắc, cả bằng văn bản và bằng lời nói.

Kinh nghiệm và kỹ năng đàm phán hiệu quả với khách hàng và đối tác.

Khả năng làm việc độc lập và có trách nhiệm đào tạo, dẫn dắt thành viên trong nhóm hoàn thành công việc.

Đam mê công việc, sẵn sàng làm việc trong khung giờ đêm muộn và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương dao động từ 10 - 15tr gross/tháng

Đóng BHXH, BHTN theo quy định nhà nước Việt Nam

Phép năm 12 ngày

Được thưởng lễ, tết,… theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI

