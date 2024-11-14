Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: 01,Bùi Giáng, Cẩm An,Hội An (sau lưng 289 Lạc Long Quân), TP Hội An

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Thực hiện công việc hành chính
- Quản lý hồ sơ nhân sự
- Hỗ trợ công tác tuyển dụng
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên có kinh nghiệm về hành chính văn phòng, admin, tuyển dụng,...
• Thành thạo: word, excel....
• Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt huyết, cần thận, tỉ mỉ.
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành luật, tài chính, ngân hàng.

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định, Lương thoả thuận khi phỏng vấn
- Môi trường làm việc năng động,chế độ ổn định
- Được đóng bảo hiểm xã hội.
- Được đào tạo các nghiệp vụ liên quan
- Lương+ thưởng tháng 13.
- Được xét tăng lương hằng năm theo quy định và xét tăng lương trước thời hạn nếu đạt yêu cầu của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Bùi Giáng,Khối Thịnh Mỹ,Phường Cẩm An,TP Hội An,Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm