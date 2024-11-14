Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: 01,Bùi Giáng, Cẩm An,Hội An (sau lưng 289 Lạc Long Quân), TP Hội An

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

- Thực hiện công việc hành chính

- Quản lý hồ sơ nhân sự

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

• Ưu tiên có kinh nghiệm về hành chính văn phòng, admin, tuyển dụng,...

• Thành thạo: word, excel....

• Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt huyết, cần thận, tỉ mỉ.

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành luật, tài chính, ngân hàng.

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định, Lương thoả thuận khi phỏng vấn

- Môi trường làm việc năng động,chế độ ổn định

- Được đóng bảo hiểm xã hội.

- Được đào tạo các nghiệp vụ liên quan

- Lương+ thưởng tháng 13.

- Được xét tăng lương hằng năm theo quy định và xét tăng lương trước thời hạn nếu đạt yêu cầu của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

