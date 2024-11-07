Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Công trình dự án khu đô thị thương mại & dịch vụ thể thao cao cấp New Town, Ngã 3 An Nông giao dịch với Trường Sa, phường Hoà Hải,, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Xây dựng biện pháp an toàn thi công tại công trường: khảo sát điều kiện thi công, khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm, tham gia họp công tác an toàn với bên A, đề xuất các nội quy, quy định về ATLĐ cho công trường, lập sơ đồ an toàn, bố trí biển báo tại các khu vực thi công....
Giám sát công tác ATLĐ, PCCC và VSMT chung tại công trường, đảm bảo an toàn về người, tài sản vào - ra công trường.
Quản lý các bảng hiệu an toàn, rào chắn, trang thiết bị thi công để đảm bảo vấn đề an toàn thi công;
Kiểm tra độ an toàn của tất cả thiết bị trước khi sử dụng và điều kiện của người vận hành máy móc thiết bị.
Định kỳ kiểm tra hệ thống an toàn điện nước công trình.
Thực hiện và quản lý đầy đủ hồ sơ ATLĐ, PCCC và VSMT theo quy định của Sở ban ngành liên quan,Chủ đầu tư, Nhà thầu chính để chuẩn bị cho các đợt thanh tra công trường.
Các nhiệm vụ khác được phân công của cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Độ tuổi từ 23 trở lên
Tốt nghiệp chuyên ngành ATLĐ hoặc các chuyên ngành liên quan
Đọc hiểu và nắm rõ luật lao động, các văn bản pháp luật, nghị quyết, nghị định... quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành
Có kiến thức về an toàn trong thi công trong lĩnh vực thi công xây dựng
Có thể đi công tác tại các Dự án
Có chứng chỉ ATLĐ và các chứng chỉ khác liên quan

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương xét theo năng lực làm việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam
Được tham gia đào tạo, cơ hội làm việc môi trường chuyên nghiệp
Thưởng tháng 13 và thưởng KPI (theo quý chế của Tập Đoàn)
Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Team buidling hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

