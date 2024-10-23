Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Nhà máy Honda, Phường Phúc Thắng, Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
> Lập kế hoạch giao hàng, kế hoạch chuyển nội bộ giữa các kho
> Kiểm tra tiến độ giao nhận hàng
> Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
> Tốt nghiệp Đại học. > Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Ưu tiên đã làm việc trong công ty của Nhật) > Chịu được áp lực công việc, kỹ năng xử lý tình huống > Sử dụng tốt tin học văn phòng, tiếng anh giao tiếp, tiếng Nhật là lợi thế > Có kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức và phân phối công việc
>Không viêm gan B, không nhiễm HIV và không dương tính với chất gây nghiện
Tại Công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: >9,000,000nvđ/ tháng, thanh toán lương ngày 25 hàng tháng
-Thưởng 3 lần/ năm, tăng lương 2 lần/ năm
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định
- Tăng lương 1-2 lần/ năm, thưởng 3 lần/ năm
- Đi du lịch 1 lần/ năm, được cấp bảo hộ lao động và khám sức khỏe định kỳ miễn phí
- Mỗi năm được hưởng 12 ngày phép, từ 18-25 ngày nghỉ có trả lương và hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật và Công ty
- Có cơ hội đi Nhật làm việc, miễn các khoản phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
