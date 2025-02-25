Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô C1, KCN Bá Thiện 2, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh phúc

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Lập kế hoạch sản xuất.

• Tổng hợp báo cáo, sản lượng, tiến độ.

• Làm công việc cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

• Kỹ năng văn phòng cơ bản, làm báo cáo.

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Giới tính: Nam, ưu tiên kinh từng làm trong lĩnh vực điện tử.

• Chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Tại Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina

