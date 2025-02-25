Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Lô C1, KCN Bá Thiện 2, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh phúc
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Lập kế hoạch sản xuất.
• Tổng hợp báo cáo, sản lượng, tiến độ.
• Làm công việc cấp trên giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
• Kỹ năng văn phòng cơ bản, làm báo cáo.
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Giới tính: Nam, ưu tiên kinh từng làm trong lĩnh vực điện tử.
• Chăm chỉ, nhanh nhẹn.
Tại Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
