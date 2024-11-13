Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Kế hoạch sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty TNHH May Minh Anh

- KCN Phố Nối B, Xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Hà Nội:
- Làm kế hoạch sản xuất Tháng gửi BGĐ , GĐSX và Trưởng các bộ phận : Hàng tháng nhận kế hoạch từ Tập Đoàn - cùng họp với GĐSX , TP Kỹ Thuật để cân đối tính ra năng lực sản xuất xem có thừa thiếu hàng sản xuất không và phản hồi lại để sản xuất đạt hiệu quả nhất .
- Làm KHSX Tuần gửi Ban điều hành sản xuất và triển khai gửi xuống các bộ phận.
- Làm Lệnh sản xuất :Hàng ngày cân đối sản lượng sản xuất từng ngày và lịch giao hàng từng mã để lên kế hoạch sản xuất hàng ngày cho từng bộ phận . In bản cứng gửi từng bp để thực hiện .
- Bám sát sản xuất cũng như theo dõi kế hoạch SX để giục các bộ phận triển khai thực hiện Theo để sản xuất được liên tục và đáp ứng được lịch giao . Tiếp nhận thông tin từ khách hàng để phản hồi báo cáo lại cho Ban điều hành sản xuất.
- Vào số liệu xuất nhập tồn hàng ngày của từng công đoạn : Căn cứ theo phiếu báo năng suất của các bộ phận (để theo dõi tiến độ SX của từng bộ phận cũng như từng mã hàng)
- Theo dõi các đơn hàng các nhà máy được phân công
+ Nghệ An & Hưng Yên
- Triển khai mẫu : Liên hệ với các Nhà máy , bộ phận kế hoạch các nhà máy lấy mẫu bàn giao lại cho bộ phận kỹ thuật , theo dõi tiến độ mẫu và phản hồi tính hình làm mẫu cho các nhà máy (trả mẫu có phiếu xuất kèm theo).
- Triển khai sản xuất : Căn cứ vào báo sản xuất hàng ngày và lịch xuất hàng - theo dõi tiến độ , phản hồi với kế hoạch các nhà máy tình hình sản xuất .
- Chi tiết trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn
- Theo dõi đơn hàng từ khi nhậnđơn hàng đến lúc hàng hóa vận chuyển đến tay khách hàng
- Nhận đơn hàng từ khách, tài liệu kỹ thuật , mẫu tham khảo
- Kiểm tra theo dõi lịch đồng bộ NPL may mẫu, đại trà
- Kiểm tra tiến độ may mẫu, book lịch hop TPR
- Làm việc với bộ phận CBSX , khách về định mức sản xuất mã hàng
- Phát lệnh sản xuất, theo dõi năng suất tiến độ nhập kho và kiểm tra với lịch xuất hàng, cảnh báo và xử lý những vẫn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
- Làm packing list, đo và đặt thùng túi
- Làm việc với bộ phận kho thành phầm, chuẩn bị cho việc đóng, xuất hàng
- Book lịch kiểm final 09. Theo dõi tiến độ đóng hàng, xuất hàng, cảnh bảo và xử lý các vẫn đề phát sinh
- Kế thúc đơn hàng chốt tồn NPL với khách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, quản trị hoặc các ngành liên quan
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Nhân viên Kế hoạch trong lĩnh vực sản xuất
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
Có kiến thức cơ bản về kế toán và lập kế hoạch
Hiểu biết về quy trình sản xuất may mặc là một lợi thế
Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian tốt
Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc năng động
Ưu tiên giao tiếp được bằng tiếng anh

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận
Ăn trưa tại nhà máy (Nghệ An & Hưng Yên); Hỗ trợ 35,000 VNĐ ăn trưa tại VPDD (Hà Nội)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Veam Tây Hồ, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-hoach-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247658
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Amer làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Amer
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH KMW Việt Nam
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH KMW Việt Nam
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YEEE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YEEE
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Amer làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Amer
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH KMW Việt Nam
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH KMW Việt Nam
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YEEE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YEEE
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 Triệu Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
16 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nam Dũng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nam Dũng
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Catbox Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần Phần Mềm EFFECT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Phần Mềm EFFECT
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE SOFTWARE
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐỨC
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Trust Me
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRITEXCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRITEXCO VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 45 - 60 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
45 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm