Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty TNHH May Minh Anh - KCN Phố Nối B, Xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Hà Nội:

- Làm kế hoạch sản xuất Tháng gửi BGĐ , GĐSX và Trưởng các bộ phận : Hàng tháng nhận kế hoạch từ Tập Đoàn - cùng họp với GĐSX , TP Kỹ Thuật để cân đối tính ra năng lực sản xuất xem có thừa thiếu hàng sản xuất không và phản hồi lại để sản xuất đạt hiệu quả nhất .

- Làm KHSX Tuần gửi Ban điều hành sản xuất và triển khai gửi xuống các bộ phận.

- Làm Lệnh sản xuất :Hàng ngày cân đối sản lượng sản xuất từng ngày và lịch giao hàng từng mã để lên kế hoạch sản xuất hàng ngày cho từng bộ phận . In bản cứng gửi từng bp để thực hiện .

- Bám sát sản xuất cũng như theo dõi kế hoạch SX để giục các bộ phận triển khai thực hiện Theo để sản xuất được liên tục và đáp ứng được lịch giao . Tiếp nhận thông tin từ khách hàng để phản hồi báo cáo lại cho Ban điều hành sản xuất.

- Vào số liệu xuất nhập tồn hàng ngày của từng công đoạn : Căn cứ theo phiếu báo năng suất của các bộ phận (để theo dõi tiến độ SX của từng bộ phận cũng như từng mã hàng)

- Theo dõi các đơn hàng các nhà máy được phân công

+ Nghệ An & Hưng Yên

- Triển khai mẫu : Liên hệ với các Nhà máy , bộ phận kế hoạch các nhà máy lấy mẫu bàn giao lại cho bộ phận kỹ thuật , theo dõi tiến độ mẫu và phản hồi tính hình làm mẫu cho các nhà máy (trả mẫu có phiếu xuất kèm theo).

- Triển khai sản xuất : Căn cứ vào báo sản xuất hàng ngày và lịch xuất hàng - theo dõi tiến độ , phản hồi với kế hoạch các nhà máy tình hình sản xuất .

- Chi tiết trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

- Theo dõi đơn hàng từ khi nhậnđơn hàng đến lúc hàng hóa vận chuyển đến tay khách hàng

- Nhận đơn hàng từ khách, tài liệu kỹ thuật , mẫu tham khảo

- Kiểm tra theo dõi lịch đồng bộ NPL may mẫu, đại trà

- Kiểm tra tiến độ may mẫu, book lịch hop TPR

- Làm việc với bộ phận CBSX , khách về định mức sản xuất mã hàng

- Phát lệnh sản xuất, theo dõi năng suất tiến độ nhập kho và kiểm tra với lịch xuất hàng, cảnh báo và xử lý những vẫn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

- Làm packing list, đo và đặt thùng túi

- Làm việc với bộ phận kho thành phầm, chuẩn bị cho việc đóng, xuất hàng

- Book lịch kiểm final 09. Theo dõi tiến độ đóng hàng, xuất hàng, cảnh bảo và xử lý các vẫn đề phát sinh

- Kế thúc đơn hàng chốt tồn NPL với khách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, quản trị hoặc các ngành liên quan

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Nhân viên Kế hoạch trong lĩnh vực sản xuất

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word

Có kiến thức cơ bản về kế toán và lập kế hoạch

Hiểu biết về quy trình sản xuất may mặc là một lợi thế

Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian tốt

Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc năng động

Ưu tiên giao tiếp được bằng tiếng anh

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận

Ăn trưa tại nhà máy (Nghệ An & Hưng Yên); Hỗ trợ 35,000 VNĐ ăn trưa tại VPDD (Hà Nội)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.